Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Anadolu Efes Spor Kulübü, Genel Direktörü Alper Yılmaz ev sahipliğinde “Dijital Medya Buluşması” düzenledi. Çok sayıda medya mensubunun katıldığı telekonferansta soruları cevaplayan Alper Yılmaz, ligleri oynayarak bitirmeyi arzuladıklarını belirterek “Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu’nun da söylediği gibi takımlara maçların başlamasından bir ay önce haber verilecek. Ona göre hazırlanacağız. Formatın nasıl olabileceğine dair her türlü ihtimal konuşuluyor” dedi.

> Kulüpler karar verecek

Bu sezonun geçersiz sayılma ihtimalini kabul etmediklerini söyleyen Alper Yılmaz “Emeklerin çöpe atılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Mayıs ayına kadar işler düzelmezse bir toplantıyla kulüplerin karar vermesi istenecek. Tabii ki bu süreçte Anadolu Efes’in haklarını sonuna kadar koruyacağız” diye konuştu. Yılmaz ayrıca, takımın yüzde 90’ı ile gelecek sezona devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.