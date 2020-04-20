Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde sakatlığı yoksa ve cezalı değilse mutlak on bire yazılan isimlerden Joao Pereira... 2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen ve dördüncü sezonunu geçiren Portekizli futbolcunun mukavelesi haziran ayında sona eriyor. 105 maçın 99’una on bir başlayan Pereira, Trabzonspor’da bir sezon daha forma giymekten yana. Ancak yönetim ve teknik ekip ilerleyen yaşı sebebiyle oyuncuya herhangi bir teklif götürmedi. Kesin karar lig sonunda verilecek.

> İki kupa hedefi

Bu arada koronavirüs sebebiyle evde olan Joao Pereira’nın en büyük yardımcısı eşi Natacha Esmail oldu. İş disiplininden taviz vermeyen ve kendini hazır tutmaya çalışan tecrübeli isim eşiyle beraber idman yapıyor. “Önce insan sağlığı” dese de liglerin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Portekizli, maçları ve taraftarı özlediğini söyledi. Pereira, hedeflerinin de hem ligde hem kupada mutlu son olduğunu ifade etti.