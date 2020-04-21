Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.