Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA, Avrupa’da liglerin başlangıç tarihi ve organizasyonlarıyla ilgili kritik konuları masaya yatırdı. Koronavirüs pandemisinin dünya üzerinde etkilerini yavaş yavaş azaltması futbola dönüş yolunda bir umut olarak görülürken UEFA, dün ilk olarak 55 üye ülke federasyonunun genel sekreterleriyle bir ön görüşme yapıp ülkedeki durumlar hakkında bilgi topladı. Toplantıda futbola dönüşün kaçınılmaz olduğu vurgulanırken seyircisiz de olsa liglerin tamamlanması gerektiği belirtildi.

> Avrupa Ligi finali 27 Ağustos’ta

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’yle ilgili planı da ortaya çıktı. Buna göre ikinci tur maçlarının bitimiyle hemen çeyrek final kuraları çekilecek. 11-15 Ağustos tarihleri arasında çeyrek final, 18-22 Ağustos’ta yarı final ve 29 Ağustos’ta ise Devler Ligi’nde İstanbul’da final karşılaşması oynanacak. 27 Ağustos’ta ise Avrupa Ligi’nin final karşılaşması yapılacak. UEFA tarafından ön görülen bu takvim, yarınki toplantıda detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

DEVLER LİGİ’NDE

Nerede kalmıştık?

∂ PSG (Fransa)

∂ Atalanta (İtalya)

∂ Atletico (İspanya)

∂ Leipzig (Almanya)

Juventus-Lyon (İlk maç 0-1)

M. City - R. Madrid (İlk maç 2-1)

Barcelona - Napoli (İlk maç 1-1)

Bayern - Chelsea (İlk maç 3-0)