Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil sahanın 1 numaralı kahramanları futbolculardan her geçen gün yükselen şarkı “Depresyondayım unutuldum.” Sebebi de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Milyarlarca insanı eve hapseden virüsten psikolojik anlamda en fazla etkilenen kesim futbolcular. Bilimsel veriler de böyle diyor. Uluslararası Futbolcular Birliği FIFPro’nun (İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçika’da) yaptığı araştırmaya göre liglerin durdurulması, karantina ve gelecek kaygısı sebebiyle futbolcuların yüzde 13’ünde depresyon belirtileri ortaya çıktı.

> İki farklı görüş

Geçelim bu depresyonu daha da artıracak gelişmeye... Şu anda pandemi konusunda 1 numaralı sağlık kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü, UEFA’ya uluslararası organizasyonların bir yıl sonraya ertelenmesi konusunda tavsiyede bulundu. Ancak UEFA cephesinde ise öngörü ve beklenti ise çok farklı. Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ise Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçlarının kalanlarının tamamlanması taraftarı. Ayrıca ülkelerden de liglerin tamamlamaları konusunda telkinlerde bulunuyor.,

TOPLANTI VAR

UEFA’dan kritik zirve

∂ Avrupa’da ülke federasyonlarının gözü kulağı UEFA’da. Salı günü bir toplantı gerçekleştiren UEFA heyetinde bugün de İcra Komitesi bir araya gelecek. Telekonferans toplantısında hem yerel ligler hem de Avrupa müsabakaları ile ilgili gelişmeler gözden geçirilecek. Hatırlanacağı gibi UEFA Başkanı Alexander Ceferin “Liglerin en geç ağustosta bitirilmesi lazım yoksa eylül veya ekim ayına sarkarsa 2020-2021 sezonunda sıkıntı yaşarız” demişti.

UEFA’NIN BELÇİKA PLANI

Brugge’ün yerine Gent!

∂ Belçika Futbol Federasyonu ve Belçika Pro League yönetimi, koronavirüs sebebiyle ligin kalanını oynatmayıp lider Club Brugge’ü şampiyon ilan etmişti. Belçika basınında ise UEFA’nın Avrupa kupaları planı yazıldı. Habere göre; UEFA, sıralamayı değil puan katsayılarını baz alacak. Bu durumda şampiyon Club Brugge yerine Şampiyonlar Ligi’ne Gent gidecek. Ligde 8. olan Anderlecht ise Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak. C. Brugge ise UEFA Avrupa Ligi’ne direkt katılacak.

YİNE BEIN SPORTS...

Fransa’da da ödeme yok

∂ Fransa Lig 1’in iki yayıncı kuruluşu Canal+ ve beIN Sports, kulüplere sezonun son taksitini ödemedi ve bu durumun ciddi problemlere sebep olduğu belirtildi. Dikkat çekici ayrıntı ise; PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi’nin, beIN Media Group CEO’su olarak kendi kulübüne de hak ettiği parayı ödememesiydi. Hatırlanacağı gibi beIN Sports, Türkiye’de de ödemeleri durdurmuştu.