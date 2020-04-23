Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Futbola verilen Covid-19 arasına rağmen Fenerbahçe’deki transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kiralık gönderilen Zanka ve kiralık gelen Falette ile yola devam etmeyi planlamayan yönetim savunmanın göbeği için iki isim belirledi. Sarı-lacivertliler Arjantinli Jose Luis Palomino ile Brezilyalı Naldo için harekete geçti. Seri A’da Atalanta forması giyen 30 yaşındaki Palomino’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. La Liga’da Espanyol adına ter döken 31 yaşındaki Naldo’nun ise bir sene opsiyonu var. Sarı-lacivertliler iki Güney Amerikalıyı da bonservissiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

> Ukrayna basını yazdı

Fenerbahçe’deki transfer operasyonunun hücum ayağında ise A.Gücü’nden iki tanıdık isim var. Ankara ekibinin sağ kanat oyuncusu Konrad Michalak için kulübü Akhmat Grozny’yle temas kuruldu. 22 yaşındaki Polonyalı’nın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor. Portekiz asıllı Lüksemburglu golcü Gerson Rodrigues de sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer isim. Ukrayna basını bonservisi Dinamo Kiev’de olan 24 yaşındaki Rodrigues için Fenerbahçe’nin ciddi kiralama girişiminde bulunduğunu haberleştirdi.

Hem Caner hem Asamoah

Fenerbahçe’de sol bek krizi kökten bitecek. Kolarov sevdası ve Hasan Ali’nin sakatlığı sebebiyle bu sezon solu, sağ bek Dirar’a teslim etmek zorunda kalan sarı-lacivertliler iki dev hamle için kolları sıvadı. Beşiktaş’tan Caner’le prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Inter’in gitmesine izin verdiği Kwadwo Asamoah’la da el sıkıştı. Yönetim, bu transferlerin bitmesiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım’la masaya oturmayacak.