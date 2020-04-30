Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda ne sahada ne masada top çevrilebiliyor! Koronavirüs darbesi etkilerini sürdürmeye devam ediyor ve belirsizliğini de koruyor. Dünya ve Avrupa futbolunda söz sahibi kurumlardan gelen farklı açıklamalar ise liglerin durumuyla ilgili soru işaretlerini daha da artırıyor. 55 ülke federasyonuyla sürekli iletişim hâlinde olan UEFA, liglerin tamamlanması ve ağustos başına kadar da bitirilmesi taraftarı. Buna karşın Belçika ve Fransa’da hükümet ligleri iptal etti. Hollanda’da ise federasyon bu kararı aldı. FIFA cephesinde ise durum daha farklı. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe’ye göre sosyal mesafe düzenlemesinin bütün dünyada devam etmesine bağlı olarak futbol eylül ayına kadar oynatılmamalı.

> Bir kişi pozitif çıksa...

İşte açılımı: Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an bu andır. Para değil, ölüm kalım meselesidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız. Daha fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Futbol, ancak temas yeniden mümkün olduğunda oynanabilir. Futbol bir temas sporudur. Ama bugün en çok kaçınmamız gereken şey temas. Oyunculardan ya da çalışanlardan birisi pozitif çıkarsa bütün takımı karantinaya almalısınız. Peki bu durum normal bir rekabet için çözüm mü? Çözüm sadece yeterli aşı olduğunda oluşacak.

LİG İPTAL AMA...

PSG devam

∂ Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 1. ve 2. Liglerin iptal olduğunu duyurdu, kaos oluştu. Ligler şu anki hâliyle mi tescil edilecek, Avrupa’ya kimler gidecek ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden PSG ve Lyon’un durumu ne olacak? Henüz cevap yok ama çeyrek finale çıkan PSG, Devler Ligi’ne yurt dışında da olsa devam edeceğini açıkladı.

ALMANYA UMUTLU

Seyircisiz start

∂ Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan’a kadar askıya alınan Almanya’da liglerin 9 veya 16 Mayıs’ta yeniden başlaması tahmin ediliyor. Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı bugünkü toplantı büyük önem arz ediyor. Çünkü bu toplantıdan maçların büyük oranda seyircisiz oynanması yönünde karar çıkması bekleniyor.

SERBEST KALIYOR

Nuri’ye hücum!

∂ Bundesliga ekibi Werder Bremen, Nuri Şahin ile yollarını ayırıyor. BILD’in haberine göre Alman kulübü, 31 yaşındaki millî oyuncumuzu sene sonunda serbest bırakacak. Süper Lig ekiplerinin bonservis bedeli olmayacak Nuri için devreye girmesi bekleniyor.

Dybala hâlâ çok pozitif

İtalyan ekibi Juventus’ta bazı futbolcular koronavirüse yakalanmış ancak biri dışında hepsi kısa sürede bu etkiden kurtulmuştu. Paulo Dybala ise hâlâ negatife dönemedi. 21 Mart’ta testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü futbolcu altı haftalık süreçte dördüncü defa teste girdi ve tamamı pozitif sonuç verdi. Dybala’nın sağlık durumu iyi ama sonuçların böyle olması kafa karıştırıcı.