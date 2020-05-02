Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla büyük başarılar yaşamak istiyor. Kulübün dergisine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’a çok zorlu bir yolun sonunda geldiğinin altını çizerek “Futbolculuk dönemimle, teknik direktörlük dönemimin hiçbir alakası yok. Son derece ciddi ve disiplinli bir şekilde işime konsantre olmuş durumdayım. Ben yedi senedir teknik direktörlük yapıyorum. Anadolu’da çok zor şartlarda çalıştım. Çok zor pozisyondaki takımları alıp, çalıştırdım. Bunun neticesinde Beşiktaş’a geldim. Oralarda ciddi bir emek verdim ve bunun sayesinde kendi camiama geldim” dedi. Beşiktaş’ta da zor şartlar altında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın “Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftarlara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

> Bütçe düşecek

Göreve geldiğinde çökmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı “Oyunu değiştirmek için zamana ihtiyaç vardır, fakat kafaları değiştirmek için değil. Oyuncularda en büyük değişimi de Elneny ve Boyd’da gerçekleştirdik” dedi. Önümüzdeki sezonun bütçesinin maksimum 30 milyon avro olacağının bilgisini veren Sergen Yalçın “Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’taki hedeflerinin büyük olduğunu belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı “Ciddi başarılar elde etmek istiyorum. Camiamıza ve taraftarımıza layık olmak istiyorum. Başka bir düşüncemiz yok” dedi.

Özel hayatım yok

Teknik direktörlüğe başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini söyleyen Sergen Yalçın “Bizim özel hayatımız falan yok. Sadece ben değil, ekibim de öyle. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Bir yıl daha!

∂ Şimdiden siyah-beyazlıların efsane isimleri arasına giren Atiba Hutchinson, bir sezon daha forma giymek istediğini söyledi. Tam Saha dergisine konuşan Kanadalı yıldız “Hâlâ futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha oynamak var. Kulüple de birkaç defa görüştük. Nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz. Futbolculuk kariyerim sona erdikten sonra antrenörlük yapmak isterim” dedi. Sergen Yalçın’a da methiyeler düzen Atiba “Takıma yeniden Beşiktaş kimliğini getirdi” ifadelerini kullandı.

Daha güçlü döneceğim

Sezon ortasında Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın’ın kalmasını istemesine rağmen takımdan ayrıldığını söyledi. Yıldız oyuncu “Sergen Yalçın’a ‘Umarım daha güçlü döneceğim’ dedim. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş’a para kazandırabilirdim” dedi.

> Van Persie olayı

Türkiye’de kavgalı olduğu Van Persie ile birlikte çalışmasıyla ilgili olarak da Oğuzhan “İşe bakın ki Robin van Persie burada Hoca’m oldu. İdman öncesi konuştuk, dışarıya çıktık, o bile yanlış anlaşıldı. Ne yapayım adam Hoca’m olmuş ters mi yapayım? Ona saygım sonsuz” dedi.