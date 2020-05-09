Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe, teknik direktör problemini de mali şartlar sebebiyle henüz çözebilmiş değil. Çok sayıda adayla görüştükten sonra Nenad Bjelica ile yakınlaşan sarı-lacivertliler, prensipte anlaştıkları Hırvat teknik adamı henüz imzaya ikna edebilmiş değil. Dinamo Zagreb'le yollarını ayırdıktan sonra hedefini beş büyük lig olarak belirleyen 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine duyarsız kalamamıştı. Taraflar, hedefler açısından birbirleriyle uyuşmuş ancak iş sözleşme şartlarına gelince imza askıda kalmıştı. Zira sarı-lacivertlilerin 1,5 milyon avro yıllık ücretini makul karşılayan Bjelica, sözleşme süresinin bir artı üç sene olmasını kabul etmedi.

> Güven problemi yok

Kendisini güvende hissetmek isteyen Nenad Bjelica opsiyonlu mukaveleye imza atmak istemezken Başkan Ali Koç, Hırvat teknik adamdan vazgeçmeyi düşünmüyor. Gelecek sene yapılacak seçimi göz önünde bulundurarak muhtemel bir başkan değişikliğinde yeni yönetimin elini kolunu bağlamamak adına bir artı üç senelik sözleşme planlayan Ali Koç, bu durumu Bjelica'ya da anlattı. Hırvat hocaya, kendisine karşı herhangi bir güven problemi olmadığı, sadece kulübün geleceği açısından böyle sözleşme talep edildiği ifade edildi. Buna rağmen kararsızlık içinde kalan Bjelica'ya alternatif olarak yıllık 2 milyon avrodan 2 senelik bir sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

F.Bahçe'ye 21'lik yıldız

Fenerbahçe'nin ilk transferi 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan İsmail Yüksek oldu. Sarı-lacivertliler 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna beş yıllık imza attırdı. Adı Trabzonspor ile de anılan İsmail için Gölcük'e 500 bin lira bonservis, Topuk Yaylası'ndan iki ücretsiz kamp, ayrıca altyapıdan kiralık oyuncular verilecek. İsmail her iki ayağını da kullanabilen, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 1,84 m boyunda gelecek vadeden bir oyuncu. Genç oyuncu bu sezon Gölcükpor'da 26 maçta forma giyip 8 gol attı.

BORÇ YAPILANDIRMASI

Kurlar sabitlendi

∂ Fenerbahçe borçlarını yapılandırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "TL'ye çevrilen döviz borçlarımız 62,7 milyon dolara ve 108,2 milyon avro ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon dolara gerilemiştir" denildi.

BEKLEMEDE KALDILAR

Gitmek isteyen yok

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların gözü yönetimde. Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Erten Aksu ve kiralık Falette randevu bekliyor. Sarı-lacivertlilerin Mehmet, Tolga ve Hasan'la devam etmesi, Erten ve Falette'yle yolları ayırması bekleniyor.