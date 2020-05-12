Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Transfer dönemlerinin alışıldık haberlerindendir “Oyuncu gelmeye hazır ama eşi ikna edilemiyor!” İşin bir de ileri kademesi var, “Eşi mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor!” İşte Mauricio Isla’nın durumu bu ikinci maddeye daha yakın. Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonunu yaşayan Şilili yıldız, bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor. Fenerbahçe de düşen performansı sebebiyle Isla’yla yeniden masaya oturmayı planlamıyor. Ancak işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi Gala Caldirola. Mauricio, 2017’den bu yana hayat arkadaşı olan çocuğunun annesiyle 29 Mayıs 2019’da evlendi. İspanya’daki nikahtan sonra ipleri Caldirola’nın eline geçti. Hanım efendinin ilk çıkışı “Ülkemize döneceğiz” şeklinde oldu.



> Tekliflere açık

Ara transfer döneminde Gala Caldirola, Şili’yi özlediklerini belirtirken Isla’nın Universidad de Chile’de oynamak istediğini söyleyerek ayrılığın ilk sinyalini verdi. Güney Amerika’ya dönmek isteyen Caldirola’nın vukuatları bitmek bilmedi ve süreç Isla’nın performansını olumsuz etkiledi. Caldirola, eşinin karşı çıkmasına rağmen bir dans yarışmasına katılmak üzere çocuğunu da alarak ülkesine döndü. Şili basını evliliğin çatırdadığını yazarken Covid-19 krizi patladı. Türkiye’ye dönen Caldirola ile Isla arasında buzlar eridi ama karar da netleşti. Güney Amerika’ya dönmek istediğini belirten Isla “Universidad de Chile de sevdiğim bir takım. Boca Juniors da kıtanın en büyüklerinden” diyerek tekliflere kapıyı açtı.



Hayallerim bitmedi

Dünya Kupası’nda mücadele etmek istediğini ifade eden Isla “Beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma gideceğim” dedi.



ÖNCE FENER

Anlaşma yok

∂ Wolfsburg’la el sıkıştığı iddia edilen Tolga Ciğerci, hiç bir kulüple görüşmediğini söyledi. Fenerbahçe’ye borcu olduğunu belirten Tolga “Hiçbir şekilde para konuşmam. Yeniden futbol oynuyorsam bu, Fenerbahçe sayesinde. Burada olmaktan son derece mutluyum” diye konuştu.



HAZIR GOLCÜ

Frey’e kapı açık

∂ Nürnberg sezon başında kiraladığı Miha Frey’in satın alma opsiyonunu kullanmazsa İsviçreli takımda kalacak. Ekonomik sıkıntıyı da göz önünde bulunduran yönetim, Nürnberg’de kendini geliştiren Frey’e bir şans daha vermeyi düşünüyor. Frey’in satın alma opsiyonu 3,5 milyon avro.