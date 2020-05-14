Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Rekabete giremeyen ve forma yarışının uzağında kalan 30 yaşındaki sağ bek satış listesine kondu. Menajerine teklif gelmesi hâlinde kolaylık sağlanacağı bilgisi verilen ve 2021’e kadar mukavelesi bulunan Şener Özbayraklı için ilk girişimde bulunan kulüp Göztepe oldu. Ligin bitimiyle birlikte Anadolu’dan bazı takımların da Şener için temaslarda bulunması bekleniyor.

Florin Andone de gidiyor

Galatasaray'da sezon başı Brighton’dan kiralanan ve uzun bir süredir sakat olan Florin Andone ile devam edilmeyecek. 27 yaşındaki golcü liglerin bitiminin ardından İngiltere’ye dönecek. Andone için Glasgow Rangers’ın devrede olduğu belirtiliyor.

Diagne Watford yolcusu!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Senegalli golcünün adı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile anılırken son iddia Premier Lig ekibi Watford'a daha yakın olduğu şeklinde.

"Şimdi sıra sende oğlum"

Galatasaray’da görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaptı. Şaş, “Çok duyguluyum. U-15'te oynayan Yusuf Deniz’im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray’a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum” ifadelerini kullandı.