Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’da hem üzücü hem de sevindirici gelişmeler var. Yönetim kanadına sıçrayan ardından teknik direktör Fatih Terim’e de bulaşan yeni tip koronavirüs son olarak performans ekibinden bir kişide de görülmüştü. Beyin ameliyatı olan Mustafa Cengiz de taburcu edilmişti. Bunlar sıcak ve saha dışı gelişmelerdi. Saha içindeki durum ise teknik ekibin yüzünü güldürdü. Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışma programı verilen oyuncuların bunlara genel anlamda uydukları görüldü. Florya’da takıma uygulanan test sonuçları bunu belgeledi. Hafta başında oyuncuların test sonuçları ve kan değerleri istenilen düzeydeydi.

> Süreç çok önemli

Sonuçlara sevinen teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, oyunculara verilen 6 günlük ev izninde yeni program hazırladı. Sarı-kırmızılı futbolculardan evlerindeki çalışmalara devam etmeleri istendi. Ve Fatih Terim oyuncuları ile yaptığı toplantıda “Size verilen çalışma düzenine uymanız beni oldukça mutlu etti. Zorlu bir süreçten geçerken üstünüze düşen sorumluluğu almanızı takdir ediyorum. Altı günlük izin sürecinde de aynı şekilde çalışmalarınıza devam etmelisiniz. Bu süreç çok önemli. Yüklemelere başlamışken ara veremeyiz. Çarşamba günü yeni testler yapılacak. Bu süreyi iyi geçirin” dedi.

15 YAŞINDAKİ NOAH...

Genç Lemina Artık PSG’de

∂ Galatasaray’ın sezon başında Southampton’dan kiraladığı ve takımda tutmaya çalıştığı Mario Lemina’nın kardeşi Avrupa devinde. Bir süredir PSG ile idmanlara ve deneme maçlarına çıkan 15 yaşındaki Noah, Fransız ekibiyle üç yıllığına anlaştı.