Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de iki sezondur en büyük problemin savunmada olduğu düşünülüyor. En çok transferin yapıldığı mevkide an itibarıyla iki oyuncu kaldı; Serdar Aziz ile Sadık. Yeni sezonda en az iki stoperin alınması planlanıyor, ancak sarı-lacivertlilerin tek derdi bu değil. Görmezden gelinen ama çok daha büyük olan bir problem var, kanatlar! Sol bekte Kolarov’a giderken evdeki Hasan’dan olmaktan çok daha fazlası. Sağ bekte, sözleşmesi sona erecek Isla evine dönüyor, genç Murat ise “Sağlam” çıkmadığı için gönderilecek. Sol da Hasan Ali kalmak istiyor var ama henüz yönetimden bir hamle yok. Sağ bekte Dirar’ın yanına bir transfer yapacak olan sarı-lacivertliler, sola ise Hasan Ali’ye göre bir ya da iki oyuncu alacak.

> En az altı oyuncu gerek

Beklerdeki durumun neredeyse aynısı açıklar için de geçerli. Sağda Deniz Türüç tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşatırken zaten alternatifi olmadığı için transfer şart. Solda ise derbilerin kayıp adamı Rodrigues’in kiralık sözleşmesi devam etmesine rağmen ayrılık haberleri kafa karıştırıyor. Fenerbahçe’nin Rodrigues kalsa da bu mevkiye bir transfer planladığı biliniyor. Bu arada kanatlarda oynayabilen Alper Potuk ve Ferdi Kadıoğlu’nun performansı sarı-lacivertlilerin hamlelerini netleştirecek. Kesin olan ise Fenerbahçe’nin stoper dışındaki bu dört mevkiye de takviye yapacağı, orta saha ve santrfor arayışları da cabası.

Zajc’a ucuz teklif

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Mihaz Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli’ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan’ı vermişti.

VEDAT SATILIRSA...

Muriç’in yerine Mirko Mariç

Transferin gözdesi Vedat Muriç için İngiliz ve İtalyanlar yarışırken Lazio gaza bastı. İtalyan medyası, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin Muriç’in menajeriyle görüşmelere başladığını yazdı. Bu arada Fenerbahçe’nin Kosovalı golcü için talebini 25 milyon avroya çıkardığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin Muriç’in satılması hâlinde 25 yaşındaki Hırvat Mirko Maric’i almaya hazırlandığı öğrenildi.

Mesai yeniden başladı

Son yapılan testlerin negatif çıkmasıyla Fenerbahçe’de çalışmalar başladı. Samandıra’nın kapıları yeniden açıldı ve sarı-lacivertliler üçerli, dörderli gruplar hâlinde idmanlara geri döndü. Öncesinde bütün tesisin ozon makinesiyle sterilize edildiği öğrenilirken hijyen konusunda taviz verilmediği belirtildi.