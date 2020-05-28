Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş’ta, kiralık gönderilen isimlerin geleceği de belli oluyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda Oğuzhan Özyakup, Fatih Aksoy, Cyle Larin ve Isimat-Mirin'le ilgili görüşlerini sundu. Devre arasında Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi’nin iptal edilmesine rağmen 1 Haziran’a kadar takımıyla antrenmanlarına devam edecek. Sonrasında Türkiye’ye gelecek olan 27 yaşında futbolcu, sözleşmesinde indirim yapması durumunda önümüzdeki sezon kadroda yer alacak. Demir Grup Sivasspor’da ortaya koyduğu performansla göz dolduran Fatih Aksoy da Beşiktaş’a dönmek için gün sayıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın iki oyuncunun da yeni sezon kadrosunda olmasını istiyor.

> Dört isim beklemede

Belçika’nın Zulte Waregem ekibinde kiralık oynayan ve ligde gösterdiği 7 gol ve 10 asistlik performansla senenin on birinde kendine yer bulan Cyle Larin de Sergen Hoca'nın planları arasında özel yer tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Kanadalı oyuncunun Belçika'da kazandığı öz güvenle takıma çok faydalı olacağını düşünüyor. Larin geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına verdiği demeçte "Beşiktaş'ta kendimi ispatlamak istiyorum" sözlerini kullanmıştı. Fransa'da Toulouse’a kiralanan ve takımının küme düşmesine mâni olamayan Isimat-Mirin ise Sergen Yalçın’ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor. Öte yandan bu sezon kiralık gönderilen Ajdin Hasic, Sedat Şahintürk, Muhayer Oktay ve Alpay Çelebi'nin durumları sezon başı kampındaki performanslarına göre belli olacak.

Kartal'da kritik gün

Beşiktaş'ta futbolcular dün Sergen Yalçın yönetiminde, önce pas, sonra minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışması yaptı. Öte yandan siyah-beyazlıların koronavirüs test sonuçlarının bugün belli olacağı öğrenildi.

Benfica maçını unutamıyorum

Beşiktaş’ın eski yıldızı Cenk Tosun, “Sergen Hoca’nın işi kolay değil. Beşiktaş’ın çocuğu. Zaman verilmeli. Ben Sergen Hoca ile Gaziantep’te çalıştım. Onunla Beşiktaş’ta da çalışmak isterdim, Bu sezon şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Favorim Trabzonspor” derken, “Beşiktaş’tan mutsuz olduğum için ayrılmadım. Fırsatı değerlendirdim. Tribünlere veda ederken Şenol Hoca’nın arkamdan öyle bakması beni çok duygulandırdı. Zor atlattım. Kariyerimin en güzel anı, Benfica maçındaki geri dönüş. 3-0’dan sonra taraftar bizi çağırdı, destekledi. Hayatımda en unutamayacağım anı olarak söyleyebilirim” sözlerini kullandı.