Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’da Henry Onyekuru seferberliği var. Teknik direktör Fatih Terim ile farklı bir bağı bulunan ve Nijeryalı oyuncu için deyim yerindeyse paket hazırlandı... Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezona yönelik öncelikli hedefi ve olmazsa olmazı Onyekuru. Bu bağlamda hem eldeki kadro fazlası maliyeti yüksek isimler gönderilecek hem de direkt verim alınan kanat oyuncusu tapusuyla beraber Aslan’da olacak. Geçelim detaylarına... Monaco, istediği katkıyı alamadığı Nijeryalı oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle beraber satma taraftarı. Galatasaray yönetimi de Onyekuru’yu hiçbir şekilde kaçırmak istemiyor. Çünkü camiayı biliyor, takımı ve ligi tanıyor, uyum problemi yok.

> Satış olmazsa kiralık

Yönetimin kendi içindeki hesaplarına dönersek... Elde Babel ve Diagne gibi beklentilerin çok uzağında kalan ve maliyeti tuzlu olan iki isim var. Ayrıca bir de Al Nasr’da kiralık olan ve 2021’de mukavelesi bitecek olan Maicon var. Sarı-kırmızılılar üç oyuncuyu da satıp gelecek parayı Onyekuru’nun bonservisine harcamak istiyor. Ki bu pakete eğer istenilen rakamlar elde edilemezse Porto’nun PSG’ye satmaya hazırlandığı Alex Telles’ten gelecek 1,8 milyon avroluk bonus da dâhil olacak. Tabii Babel ve Diagne gibi isimlere uygun kulüp bulunursa. Aksi takdirde oyuncuların maliyetini düşürmek için kiralanmaları söz konusu olacak.

Mücadeleye devam

Önce beyin ameliyatı olan ardından midesinden operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden taburcu edildi. Cengiz; arayıp soran, geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederek “Allah utandırmasın mücadeleye devam” dedi.

TAFFAREL 17 MAYIS’I ANLATTI:

İnandık, UEFA’yı aldık

∂ Galatasaray’ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel, Brezilya basınına sarı-kırmızılılarda UEFA Kupası aldıkları dönemi anlattı. Taffarel “Fatih Terim liderliğinde güçlü bir takım vardı. İstanbul'da sokağa çıktığım zaman insanlar bana Henry'nin vuruşunda yaptığım kurtarışı hatırlatıyor” dedi.

TARAFTARIN İLGİSİ ÇOK

Aslan maskeliler!

∂ Koronavirüs salgınında hayatımızın vazgeçilmez parçası olan hijyen maskeleri, geçtiğimiz gün özel tasarımlarla Galatasaray’ın resmî mağazalarında satışa çıktı. 24.99’dan satışa çıkan beş değişik modele sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni tasarımlar yolda.