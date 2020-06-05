Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Ekonomik sıkıntıdaki Fenerbahçe’nin yeni kadro kurmak için kaynak olarak gördüğü Vedat Muriç’in sarı-lacivertli formayı çıkarmak gibi bir niyeti yok. Çok sayıda talibi olan Kosovalı golcü için başta Tottenham ile Lazio olmak üzere birçok kulüp Fenerbahçe’nin kapısını aşındırırken onun tek motivasyonu çubuklu. Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan Vedat Muriç “Transfer teklifleri almak her futbolcu için moral olur, gurur verir. Ancak ben henüz buradaki misyonumu bitirmedim. Tek motivasyonum Fenerbahçe’nin başarısı. Ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyorum. Kapanışı tatsız yapmıştık ama geri dönüşümüz güzel olacak” ifadesinde bulundu.

> Kupa bizim olacak

Riva kampının yıldızlarından olan Vedat Muriç, hırsı ve attığı gollerle teknik heyetin yüzünü güldürürken kaldığı yerden devam edeceğinin de sinyalini verdi. Performansıyla arkadaşlarını da ateşleyen Kosovalı “Önümüzde çok önemli maçlar var. Belki istediğimiz noktada değiliz ama kalan maçlarımızı kazanırsak çok güzel bir kapanış yapabiliriz” derken, Türkiye Kupası’nı kaldıracaklarına dair de söz verdi. Ligde kontrolün kendilerinde olmadığını itiraf eden Muriç “Kendi maçlarımızı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Kupada ise zafere ulaşmak tamamen bize bağlı. Başaracağımızdan en ufak bir şüphemiz yok” dedi.

Bjelica öne geçti

Nenad Bjelica, Fenerbahçe’ye artık çok yakın. Erol Bulut, Dinamo Kiev’le flört ederken sarı-lacivertliler de Hırvat Hoca ile bütün detaylarda anlaştı. 1 Ağustos’ta İstanbul’a gelmesi beklenen Bjelica’nın, yüz yüze görüşmeden sonra imza atması bekleniyor.

Juan Jesus sevdası

∂ Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Göztepe’yle Alpaslan Öztürk için pazarlıklara devam ederken, Juan Jesus’tan da vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, Roma’nın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sambacıya yıllık 2,2 milyon avroluk teklif yaptı.

Zanka kâbus oldu

∂ Sezon başında 2 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Zanka, Fenerbahçe’nin başına bela oldu. Senelik 1,7 milyon avro ücret alan Danimarkalı stoper kiralık gönderildiği Fortuna Düsseldorf’ta da istenmeyen adam ilan edildi. Zanka’nın iki senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

Barış Sungur tamam

Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’i transfer eden Fenerbahçe, bir yıldız adayını daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Bucaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur’u transfer etti. 350 milyon lira bonservis bedeli ödenen Barış’ın beş senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.