Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın bu aralar en çok ilgilendiği isimlerin arasında Rıdvan Yılmaz da yer alıyor. Takımdan ayrılması beklenen Caner Erkin’in yerine hazırlanan 19 yaşındaki oyuncudan teknik heyet oldukça umutlu. Sergen Yalçın, idmanlarda özel olarak ilgilendiği genç oyuncuya sürekli olarak ne yapması gerektiğini söylüyor. Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan’ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine bu konuda da ekstra mesai yaptırıyor. Abdullah Avcı’nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe deplasmanında Şenol Fidan tarafından ilk 11’de başlatılan Rıdvan, karşılaşmadaki performansıyla büyük takdir toplamış ama yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.

Floyd’u andılar

Beşiktaş’tan ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine tepki geldi. Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd’un isminin baş harflerini koreografi ile oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi.