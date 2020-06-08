Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Türkiye'de altyapı denince ilk akla gelen kulüptür Altınordu… Hem Türk futboluna hem Avrupa futboluna kazandırdığı genç yetenekleriyle haklı bir gurur yaşıyorlar. Spor ekonomisini derinden etkileyen koronavirüs sürecinde ise altyapının önemi daha da ortaya çıktı. Altınordu ne yaptı, nasıl yaptı, hedefleri ne? Bütün bunları tam sekiz yıldır Altınordu'da görev yapan tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile konuştuk. Keyifli bir sohbete buyurun…

Önce biz inandık

"Türk futbolu son yıllarda ekonomisi büyüdüğü hâlde çok önemli değerlerini kaybetti, yabancı furyası ve inanılmaz transfer maliyetleri hem İstanbul hem Anadolu kulüplerini büyük bir açmaza itti. Bu durum ilham kaynağımız oldu, ‘Yüzde yüz yerli ve millî’ bir felsefeyle Başkanımız Seyit Mehmet Özkan önderliğinde sekiz yıl önce yola çıktık; Altınordu projemizi başlattık. O gün bize inananların sayısı bir elin parmakları kadar bile değildi ama biz başaracağımıza yürekten inanıyorduk."

20 milyonluk değer

"Tablo hiç de iç açıcı değildi, kulüp 3. Lig'e gerilemişti ve çok zor günler geçiriyordu. Ne geliri, ne yeterli tesisi ne de altyapısı vardı. Bu süreçte takımı 3. Lig'den alıp, iki sezonda Süper Lig adayı hâline getirdik. Daha da önemlisi bugün 58'i millî, 13 bin 500 futbol okulu öğrencisi olan, Serie A ve Premier Lig gibi Avrupa'nın en önemli liglerine oyuncu veren kulübüz. Bugün, yetiştirdiğimiz oyuncularla Türkiye'ye 20 milyon avronun üzerinde döviz kazandırmada payı olan millî güç haline geldik."

Takım mühendisliği

"Zaten en başından beri 'Altınordu ülkeye model olacak yerli ve millî ilk Türkiye projesi' diyorduk. Yanılmadık, bunun gururunu yaşıyoruz. En büyük gücümüz oyun felsefemiz. Dortmund, Barcelona, Manchester United, Porto, Benfica nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışıyoruz. Zaten modern futbolun kendi doğruları var; doğru sistem, doğru taktik, doğru antrenman metodu ve doğru takım mühendisliği gibi. Bunlardan biri eksik olursa hedefe varamazsınız. Avrupa ile teknik-taktik anlamında aramızda uçurum var."

Köhne zihniyeti yıktık

"Bu başarımızla futbol için 'ölü yatırım" ve "deniz kurudu" gibi ifadelerle insanın içini karartan o köhne zihniyeti yıktık. Ülkenin atıl durumdaki potansiyelini özenle işleyip değerler üreterek gençlerimizin fırsat verildiğinde neler başarabileceğini herkese gösterdik. Ürettiklerimizle aslında bu oyunun ne kadar kârlı bir yatırım olduğunu da ispatlayarak büyük bir uyanış ve değişime imza attık. Pandemi ile yaptıklarımız çok daha iyi anlaşıldı. Şimdi bütün kulüpler 'altyapı ve öz kaynak sistemi' diye ortaya atıldı."

FELSEFEMİZ:

Maçı kaybet oyuncu kaybetme

"Teknik adama düşen görev; oyuncusunu iyi tanımak ve maçlara iyi hazırlayıp takıma monte etmektir. Her hata yapanı kızağa çekersen olmaz. Felsefemiz; maç kaybet ama oyuncuyu kaybetme!"

Tekliflere dönüp bakmam

"Herkes bana 'Niçin Süper Lig'deki başka takımları düşünmüyorsun?' diye soruyor. Niçin düşüneyim ki? Yurt içi ve yurt dışındaki çok önemli kulüplerden şaşıracağınız teklifler aldık, gururlandık. Ancak sonuçta taş yerinde ağırdır. Ben ve ekibim, sürdürülebilir başarı adına burada çok özgün bir proje yürütüyoruz. Hayalimiz sadece Türkiye değil Avrupa şampiyonluğu. Bunu başarmadan bırakırsak, hayallerimizden vazgeçmiş oluruz. Ben takımın hocası değil aynı zamanda yöneticisiyim."

Yetiştir piyasaya sür

"Yetişmiş oyuncuları neden bırakıyorsunuz diyorlar. Başkaları için handikap olan değişim, bizim varlık sebebimiz. Biz üretmek ve ürettiğimizi değerlere dönüştürerek kulübe yeni imkân ve kaynaklar sağlamak prensibiyle yola çıktık. Bir Çağlar Söyüncü, bir Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı yuvadan uçtu, gelirleriyle yeni tesisler kazandık. Türkiye'de başka bir örneği olmayan muazzam bir yerleşkeye kavuştuk. Roma'ya, Leciester City'ye oyuncu veren kulüp özelliğini bu sistemle kazandık."

Barış Alıcı'ya kredi tanınmadı

"Barış Alıcı çok özel bir oyuncu, büyük bir golcü ama o özellikler ve yetiştiği sistemin içinde oynatır, yabancılara verdiğin şansı tanırsan, kazanırsın. Barış'a bu kredinin tanınmadığını düşünüyorum."

45 GOL ATAN HAT SATILIR MI?

Sirkülasyon mecburiyet

∂ Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın… Tam 45 gol attılar. Bu forvet hattı dağıtılır mı, sezon sonu hepsi kariyer planlamamız dahilinde gitti, hücum hattı değişti. Bir sene sonra biz yine play off'a geldik. Oyuncu gelişim gösterince tutamıyorsun, beklenti yükseliyor, teklif geliyor, satıyorsun. Bizim avantajımız da bu devinim. Bu sirkülasyon sayesinde maddi kazançların hepsi sisteme geri dönüyor. Çarkı sağlıklı işletmek adına Niğde Anadolu FK'yı hazırlayıcı takım yaptık."

Hedef şampiyonluk

"Bu geldiğimiz nokta henüz hayallerimizin yüzde 40'ı. Yüzde 70'lere ulaştığımızda Altınordu ismi 'Öz Kaynak Projesi' anlamında tıpkı Porto, Benfica, Barcelona, Ajax ve Dortmund gibi tanınan bir dünya markası olacak. O günler çok uzak değil. Altınordu olarak asıl devrimi Süper Lig'de yapacağız. O gün 'Altınordu bir Türkiye Projesi' söylemimiz çok daha iyi anlaşılacak. Süper Lig'e bir plan dâhilinde yükseleceğiz. Orada da şampiyon olup Avrupa kupalarına gideceğiz."