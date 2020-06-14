Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig, verilen 91 günlük koronavirüs arasının ardından 27. hafta maçları ile devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle girdiğini aradan Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor. Çaykur Rizespor, evinde saha avantajını kullanarak puan veya puanlar alıp düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Öte yandan Galatasaray ise deplasmandan 3 puanla dönerek liderlik yarışından düşmemenin hesabını yapıyor. Zorlu Çaykur Rizespor GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Bu sezonki 4. kapışma

İki takım bu sezon 1’i Süper Lig, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı Aslan 2-0 kazandı. Kupada ise Rize’deki kapışma 1-1 sona ererken, Galatasaray evinde 2-1 galip ayrılıp bir üst tura çıkan taraf olmuştu.

Rize’de dört eksik var

Ev sahibi Çaykur Rize’de Umar, Zafer ve Abarhoun, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca kart cezalısı Boldrin de forma giyemeyecek.

10 maçtır yenilmiyor

Lige ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, son 10 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan bu periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

En az yiyen Galatasaray

Aslan, ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom geride kalan 26 haftada sadece 20 gol yedi.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Rize maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Cim Bom’da Mariano, Adem Büyük, Feghouli, Ryan Donk ve Seri, bugün sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada iç sahada Gaziantep ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

VAR hakemi Koray Gençerler

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Turgut Doman üstlenecek. VAR’da Koray Gençerler, AVAR’da ise Emre Malok görev alacak.