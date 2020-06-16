Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi NTV'de %100 Futbol programına misafir oldu. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba konusu sorulan Başkan, "Takım içinden gidecek 3-5 futbolcu var, ama belki de onlarla anlaşacağız ve devam edeceğiz. Asıl konu benim devam eden kontratlarım var, onları ne yapacaksınız, maaşları yüksek. Onlardan rica ettik. Biz yok olursak sizler de yok olursunuz. Ben şöyle yapın böyle yapın demedim. Lütfen bu durumu anlayarak biraz düşünüp bizimle sezon bittiğinde hazırlıklı gelip konuşmanızı rica ediyoruz dedik" sözlerini kullandı.

> Güçlü kadro kuracağız

Beşiktaşlıların rahat olması gerektiğini ifade eden Çebi, "Yardım kampanyasının sadece maddi değil manevi katkısı da olacak. Biz 47 milyon avro ile şampiyonluk olduk, 50 milyon avro ile şampiyon olduk ve 90 milyon avro ile dördüncü olduk" derken, "Biz seneye de şampiyon olacak kadro kuracağız. Scoutlar çok önemli, gidip keşfedeceksin. Scout ekibi biz geldiğimizden beri çalışıyor" sözlerini kullandı. Başkan amatör branşlara çok para gittiğini ve gençlere yöneleceklerini ifade etti.

UEFA SIKINTISI YOK

Çebi, "UEFA'yla olan durumu hallettik, gitmeme gibi bir şey söz konusu yok. Temyiz kağıdı aldık" derken, "Bağımsız bir Beşiktaş istiyorum. Yöneticilerinden hesap soran bir Beşiktaş, şeffaf bir Beşiktaş istiyorum" sözlerini kullandı.