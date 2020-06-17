Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde ve kupada fırtına gibi esen Trabzonspor, tarihî rakibi Fenerbahçe’yi devirerek Türkiye Kupası’nın kulpuna yapıştı. 2-1’lik galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 galip gelen bordo-mavililer 23 yıl aradan sonra Kadıköy’de zafer yaşadı. Karadeniz ekibi Ünal Karaman’ın yerine gelen Hüseyin Çimşir yönetiminde bu sezon üç maçın üçünde de Fenerbahçe’yi devirmeyi başardı. Fenerbahçe’nin eski hocası Ersun Yanal, Trabzon’daki 2-1’lik mağlubiyetten sonra görevinden istifa etmişti. Hüseyin Hoca da maçtan sonra hem finale yükselmenin hem de Fenerbahçe’yi devirmenin haklı gururunu yaşadı.

> Henüz başarmadık

“Hedefimiz her iki kulvarda da şampiyon olmak” diyen Hüseyin Çimşir “Gerçekten çok mutluyum. Golü bulduktan sonra biraz daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu. İlk yarının 15-20 dakikası bizim için iyi gitmedi. Fenerbahçe’yi geri koşturabilirdik. Bunu ikinci yarı yaptık. Adımızı finale yazdırdık. Ama henüz başardığımız bir şey yok. Daha gidilecek çok yolumuz, kazanacak çok kupamız var. Oynanacak sekiz final maçımız var. Arzum, temennim, iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR COŞTU

Trabzon’da fener alayı

∂ Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 22 yıl aradan sonra yenerek kupada finale yükselmesi şehirde bayram havası estirdi. Karşılaşmanın ardından sokaklara dökülen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla zaferi kutladı. “Şampiyon Trabzon” tezahüratları yankılarınken meydanda toplanan taraftarlar horon ve kolbastı oynadı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar galibiyet sevincini yaşadı.

SÖRLOTH’LA DALAŞTI

Emre çıldırdı!

∂ Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, dünkü Trabzonspor maçının 24. dakikasında yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart gördü. Serdar Aziz’e sert girdiği için Alexander Sörloth’a çıkışan Emre’ye, Norveçli sus işareti yaptı. Belözoğlu durmayınca hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart gördü. 4. hakemin uyarılarına aldırmayan Emre tepkisine devam edince ikinci sarıdan atıldı. Bu sırada Çakır’a “Allah’tan kork” diye bağıran tecrübeli oyuncuyu Volkan Demiler soyunma odasına götürdü.