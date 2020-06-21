Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de ilk üç sıraya yerleşme mücadelesi veren Beşiktaş, geçen haftaki Antalyaspor yenilgisinin ardından ligde kalmayı kesinleştirmek için birkaç galibiyete daha ihtiyaç duyan Denizlispor'a konuk oldu. Gol perdesi henüz 10'uncu dakikada açıldı. Ljajic'in ortasında Ruiz kafayı vururken, kaleciden seken topu iyi takip eden Burak Yılmaz ağları havalandırdı: 1-0. Golden sonra ilk yarının büyük bölümünde etkili olmakta zorlanan ev sahibi takım 39'da beraberlik golüne yaklaştı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Murawski'nin köşeye giden vuruşunda genç kaleci Ersin gole izin vermedi. 40'ta bir kez daha gole yaklaşan yeşil-siyahlı takımda Mustafa Yumlu'nun soldan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmayınca ilk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda düşük bir tempoyla başlayan maçı hareketlendiren gol ise 53'te geldi.



> Goller yağmur gibi

Atiba'nın rakip yarı alandaki top kaybını iyi değerlendiren Murawski meşin yuvarlağı takım arkadaşı Estupinan'ın koşu yoluna gönderdi. Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kolombiyalı futbolcuyu karşılayan bir savunma oyuncusu olmayınca tabela 1-1 oldu. 60'ta sahneye çıkan Gökhan Gönül, Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte şık bir kafa vuruşu yaptı: 2-1. İkinci golden sonra rahatlayan Beşiktaş'ta, 67'de N'Koudou vuruşuyla parmak ısırttı. Burak'la girdiği verkaçın ardından gelişine çok güzel bir şut çıkartan yıldız oyuncu skoru 3-1'e getirdi. 75'te Ljajic ceza sahasının dışından çektiği şutla kaleci Tolgahan'ı mağlup ederken, Denizlispor'un direnci tamamen kırıldı: 4-1. Maçta skoru belirleyen golü ise oyuna girdikten sadece iki dakika sonra Diaby kaydetti. Beşiktaş İstanbul'a beş gol ve üç puanla döndü: 5-1.



Burak'ın dönüşü

Takımını öne geçiren Burak Yılmaz 13 gole yükselirken farklı galibiyette büyük pay sahibi oldu

Geçen hafta Antalyaspor'da maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, Denizlispor maçında sahaya ilk 11'de çıktı ve takımını 10. dakikada attığı golle öne geçirdi. Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Burak 13. golünü kaydetti. 34 yaşındaki tecrübeli forvet dün N'Koudou ve Ljajic de gol attırırken 6 asiste yükseldi. Kral'ın ateşlediği Beşiktaş ligde bu sezonki en gollü galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar daha önce de Kayserispor ve G.Birliği'ni Vodafone Park'taki karşılaşmalarda 4-1'lik skorla mağlup etmişti.



İşte özlenen Ljajic

Beşiktaş'ta sezon başından beri oynadığı futbolla eleştirilerden kurtulamayan Âdem Ljajic geçen sezonki performansına yaklaştı. Geçen hafta Antalyaspor karşısında Beşiktaş'ın tek golüne imza atan Ljajic dün de Denizlispor'u boş geçmedi. Boşnak yıldız atak organizasyonlarında çok başarılı olurken, dakikalar 75'i gösterdiğinde ceza sahası dışından çok sert bir şut göndererek fileleri havalandırmayı başardı. Ljajic bu sezon ligde 5 gole yükseldi.



2 - Âdem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk defa üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Futbolcu % 91’lik pas oranı yakaladı.



Havai fişek isyanı

Maç başladıktan hemen sonra stat dışında havai fişekler atıldı. Her iki takım hocası sahaya seslerini duyuramadıklarından hakem Kalkavan'a şikayet etti. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma, havai fişek atışının sona ermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.



1 - Beşiktaş'ta 69. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu Erdoğan, bu sezon ilk defa Süper Lig'de süre aldı.



5 - 7 Nisan 2018'deki Göztepe maçından (Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel) bu yana ilk defa bir Süper Lig maçında beş farklı Beşiktaş oyuncusu gol attı...



BALKONDAN İZLEDİLER

Stat dışı desteği

∂ Denizlisporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, Denizli Atatürk Stadı'nın çevresinden ve hemen kale arkasında bulunan apartmanların balkonundan takımlarını destekledi. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları, stat içinde de duyuldu. Basın mensupları, maç için tribünde de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde yerlerini aldı.