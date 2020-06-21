Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

67'Simon Falette'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fırat Aydınus faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

64'Aynı dakikada Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ozan Tufan oyundan çıkarken, Mehmet Ekici yerine giren isim oluyor.

64'Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Garry Rodrigues oyundan çıkarken, Miha Zajc yerine giren isim oluyor.

63'Aynı dakikada Kasımpaşa'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Haris Hajradinovic oyundan çıkarken, David Pavelka yerine giren isim oluyor.

63'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Kasımpaşa gerçekleştiriyor. Ricardo Quaresma oyundan çıkarken, Yusuf Erdoğan yerine giren isim oluyor.

62'Mame Thiam'ın pasıyla topla buluşan Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından çıkıyor.

59'Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

58'Oussama Haddadi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Luiz Gustavo kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

56'Ceza alanında topla buluşan Garry Rodrigues'in vuruşunda top savunmadan geri geliyor.

55'Haris Hajradinovic golde asisti yapan oyuncu oluyor.

55'GOOOLL!!! Kasımpaşa, Mame Thiam'ın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta sol kanattan topla birlikte hızla ilerleyen Haris Hajradinovic pasını Mame Thiam'a aktarıyor. Mame Thiam'ın, Luiz Gustavo'yu ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluşuyor.

52'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

50'Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Vedat Muriqi'in sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Ramazan Köse topa hakim olmayı başarıyor.

47'Ferdi Kadıoğlu'nun defansın arkasına gönderdiği pasta bu kez Garry Rodrigues için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'Sol kanatta defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Vedat Muriqi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'Hakem Fırat Aydınus ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk Fenerbahçe başlıyor.

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

44'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aytaç Kara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Altay Bayındır çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

44'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Nabil Dirar topu kornere gönderiyor.

41'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Luiz Gustavo topu uzaklaştırıyor.

40'Vedat Muriqi'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

37'Haris Hajradinovic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ricardo Quaresma gelişine estetik bir vuruş yapıyor. Ancak Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

36'Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Hızlı gelişen atakta Garry Rodrigues'in sol kanatta yerden içeri gönderdiği pasa hareketlenen Ozan Tufan, altıpas önünden gelişine vuruşunu yapıyor. Meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geliyor.

33'Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Haris Hajradinovic altıpas önünden gelişine kafa vuruşunu yapıyor. Altay Bayındır son anda topu kornere çeliyor.

31'Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

28'Dönen topu tekrar önünde bulan Hasan Ali Kaldırım pasını Deniz Türüç'e aktarıyor. Deniz Türüç'ün penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor.

28'Vedat Muriqi'in pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Ramazan Köse topu çelmeyi başarıyor.

26'Oussama Haddadi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Luiz Gustavo topu uzaklaştırıyor.

24'Kasımpaşa yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Mickael Tirpan, topla birlikte hızla ilerleyen Ozan Tufan'a yerden kayarak müdahalede bulununca hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Mickael Tirpan, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

22'Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Vedat Muriqi'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

21'İlk 20 dakika itibariyle her iki takımda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

17'Garry Rodrigues'in ceza yayından defansın arkasına gönderdiği pasa Ozan Tufan hareketleniyor. Ancak Ramazan Köse hızlı davranarak topa hakim olmayı başarıyor.

17'Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Oussama Haddadi topu uzaklaştırmayı başarıyor.

14'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Bengali Koita kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

13'Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Yassine Meriah, Deniz Türüç'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

12'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Fırat Aydınus faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

10'Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara paslaşarak kullanıyor. Ardından takım arkdaşları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top taca çıkıyor.

7'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6'Simon Falette'in savunmadan gönderdiği uzun pasta Ramazan Köse topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

3'Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Florent Hadergjonaj topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Kasımpaşa başlıyor.