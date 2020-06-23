Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; pazar günü saat 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak M.Başakşehir - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma

21.00 Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar

18.30 DG Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor - Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 M.Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-Tav Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi

21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya