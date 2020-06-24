Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezon başından beri sakatlıklarla mücadele eden Galatasaray’ın en büyük korkusu yeniden hortladı: Sakatlık... Koronavirüs sonrası lige istediği dönüşü yapamayan ve iki maçta beş puan bırakan Aslan’ın bu hafta Başakşehir ile çok kritik bir imtihanı var. Sarı-kırmızılılar ligin son haftasına kadar yarışı sürdürmek isterken en ana hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi vizesini almak. Ancak her geçen gün artan sakatlar ve cezalılar teknik heyetin elini bir hayli zor durumda bıraktı. Futbolun klişesi “Atan ile tutan iyi olmalı” deyimi şu an Galatasaray’ın için geçerli değil. Sebebi de sakatlıklar ve cezalılar.

> Ömer Bayram sola

Başakşehir karşısında tartışmasız Aslan’ın en önemli ismi Muslera kalede olmayacak. Fatih Terim’in sezona başlarken en güven duyduğu ikili Marcao ve Luyindama da yok. Yani Galatasaray’ın geri hattının omurgası olmayacak. Hücum hattının durumu daha da vahim. Gaziantep maçında sakatlanan Falcao, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Alternatifi durumundaki Andone sezonu kapattı, Âdem ise cezalı. Bu durumda Fatih Terim’in elinde Henry Onyekuru alternatifi öncelikli. Terim, sol kanatta Ömer Bayram’a şans verecek. Onyekuru ise defansın arkasına atılan toplarla forvette etkili olmaya çalışacak.

Âdem'e indirim

Tahkim Kurulu, Rize maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük’ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Başakşehir önünde yer alamayacak olan futbolcu Trabzonspor karşısında oynayabilecek.

Kalan sağlar bizimdir

Gaziantep maçından sonra Fatih Terim’in oyuncularına verdiği iki günlük izin bugün sona erecek. Sarı-kırmızılılar bu sabah Florya’da yapılacak antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak. Terim, eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle alternatif taktik planlarını deneyecek.