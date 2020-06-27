Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jürgen Klopp’un takımı, 1989-90 sezonundan bu yana elde edemediği İngiltere Ligi şampiyonluğuna sonunda ulaştı. 53 yaşındaki Klopp, Premier Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik direktör olmayı başardı. Geçen sezon Manchester City ile girdiği şampiyonluk mücadelesini bir puan farkla kaybeden Merseyside ekibi, 2019-20 sezonunun bitimine yedi hafta kala ipi göğüsleyerek ‘en erken şampiyon’ rekorunu eline geçirdi. ‘Kırmızılar”ın şampiyonluğu şehirde büyük coşkuyla kutlandı, Klopp gözyaşlarını tutamadı.