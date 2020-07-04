Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle dördü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “müşteki” olan kulübü adına ifade verdi. Koç’un sözleri şöyle: “Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır. Asla da yapmaz. Türk sporunun en önemli değerlerinden biri olan Fenerbahçe, her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak FETÖ, kumpaslarındaki ilk hüsranını Fenerbahçe camiasının direnişiyle yaşamıştır.”

> Sadece F.Bahçe değil

“3 Temmuz direnişi, Türkiye'nin topyekûn direnişinin kilometre taşı olmuştur. 3 Temmuz sadece Türk futbolunda değil, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. İllegal bir örgüt, sözde ‘temizlik’ iddialarıyla Fenerbahçe'yi ve futbol camiasını ele geçirmek için hukuksuz operasyonlar gerçekleştirmiştir. Sadece yargı, emniyet ve medya üçgeninde değil, TFF ve UEFA nezdinde de telafisi imkânsız hakızlıklara uğradık. Hakkımızı aramayı sürdüreceğiz.”

> Türk futbolu etkilendi

“Bu haksız tavırlar da senaryonun kusursuz birer parçası olarak tarihteki yerini almıştır. Şike kumpası sürecinde Fenerbahçe maddi ve manevi zararlara uğratılmıştır. 3 Temmuz operasyonu Türk futbolu, hatta Türk sporu için kötü bir dönüm noktasıdır. Bundan etkilenen sadece Fenerbahçe de değildir. Spor kulüplerimiz, Türk futbolu ve taraftarlar yani milyonlarca vatandaşımız üzerindeki tahribatı onlarca yıl tamir etmek mümkün değildir...”

Haklıyız kazanacağız

Emre Belözoğlu, 3 Temmuz sürecinden bu yana Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. “Kazanacağımıza inandığımız haklı davamız devam ediyor” diyen Emre “İnşallah herkesin vicdanını rahatlatacak kararla daha da güzel günlerimiz olacak” ifadesinde bulundu.

LAF ANLAMAYINCA

Baransu atıldı

∂ Tutuklu sanık Mehmet Baransu, Ali Koç'un beyanına cevap vermek istedi. Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, Ali Koç'un F.Bahçe’yi temsilen tüzel kişilik sayıldığını, bu sebeple ifadesine karşı sanıkların beyanda bulunamayacağını ve soru soramayacağını söyledi. Israr eden Baransu salondan çıkarıldı.

İDEAL SAVUNMA

Falette dönüyor

∂ Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet... Geçen hafta ağrıları sebebiyle oynatılmayan Falette, Göztepe karşısında ilk on birde vazife yapacak. İdeal savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Gustavo da gerçek mevkiine geri dönecek. Muriç ile Deniz ceza sınırında ter dökecek.