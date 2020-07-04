Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Avrupa hedefini sürdüren Kanarya, rakibini eli boş gönderip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen Göztepe ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, Kadıöy'de kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor. Peki FB Göztepe maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi ise 30. haftaya 38 puanla 8. sırada girdi.

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Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe - Göztepe muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz, Zajc, Ferdi, Vedat Muriç

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

Salgın sonrası çıktığı 3 karşılaşmada galibiyet alamayan, bu süreçte Trabzonspor’a 3-1, Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilen, Alanyaspor’la 3-3 berabere kalan Göztepe, Kadıköy’de bu kabusa son vermek istiyor. İzmir temsilcisinde tedavileri süren Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ile son antrenmanda sakatlanan Halil Akbunar maç kadrosuna yer almayacak.

Kart sınırında 7 isim var

Sarı-Lacivertliler’de Göztepe karşılaşması öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı- Lacivertliler’de Vedat Muriç ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Kanarya’da diğer sınırdaki isim ise sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci. Konuk Göztepe’de de 4 futbolcu, kart görmeleri durumunda Ankaragücü sınavında sahada olamayacaklar. İzmir ekibinde bu isimler; Alpaslan, Halil, Serdar Gürler ve Poko.

Fenerbahçe ile Göztepe 52. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 52. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23’ünü Fenerbahçe, 8’ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe’nin, Göztepe’ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir’de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul’da 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul’da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı. Göztepe, İstanbul’da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000’de de 3-2’lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul’daki 24 maçın 13’ünde Göztepe’den gol yemedi, sadece 5’inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken maç Bursa’da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul’daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul’da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.