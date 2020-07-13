Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih’te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet Danilo Barthel ile anlaştı. Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya Milli Takımı’nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası’nda temsil etti. Sarı-lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko’da
13.07.2020 - 19:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı son olarak Bayern Münih’te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Danilo Barthel,Fenerbahçe Beko,basketbol,
717796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/717796.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
31
17
11
3
35
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
16
5
10
13
53
05
GALATASARAY A.Ş.
32
14
10
8
16
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
10
11
10
-2
41
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
10
9
13
-5
39
11
KASIMPAŞA A.Ş.
31
10
6
15
-8
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
31
8
8
15
-2
32
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
9
5
17
-18
32
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
7
16
-30
31
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
6
12
13
-17
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
11.07.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Gençlerbirliği
12.07.2020 18:30
Ankaragücü 1 - 0 Galatasaray
12.07.2020 21:00
Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor
12.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Alanyaspor
13.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Rizespor
13.07.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.07.2020 21:00
Denizlispor - Trabzonspor
13.07.2020 21:00
Konyaspor - Başakşehir
13.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
33
18
9
6
18
63
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
17
8
8
13
59
03
ADANA DEMİRSPOR
33
16
10
7
25
58
04
AKHİSARSPOR
33
16
9
8
8
57
05
BURSASPOR
33
17
8
8
10
56
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
14
11
8
11
53
07
ALTAY
33
13
12
8
10
51
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
33
12
11
10
4
47
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
33
12
8
13
0
44
10
GİRESUNSPOR
33
12
8
13
-7
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
33
11
10
12
-4
43
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
9
13
11
5
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
33
8
12
13
-7
36
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
33
3
12
18
-22
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor 2 - 0 Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor 1 - 0 Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü 3 - 0 Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu 3 - 1 Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor 2 - 2 Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay 0 - 1 Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor 2 - 3 Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor 0 - 1 Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor 1 - 2 Hatayspor