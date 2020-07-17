Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Ksımpaşa'nın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz'da açıkladığı yeni yabancı kuralına resmi olarak itiraz ettiği öğrenildi.

Süper Lig kulüplerinden yeni yabancı kuralına itirazlar gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulübün daha kuralla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuru yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor'un da dilekçelerini iletmesiyle 9 Süper Lig kulübü Tahkim Kurulu'na itiraz etmiş oldu.

Rekorlara rağmen yabancıya sınır inadı!

Takımların itiraz dilekçelerinde takımların yabancı sayısında kademeli olarak düşüşten yana oldukları ancak sezon bitiminden bir ay sonra yeni sezonun başlayacak olması ve kontratları devam eden oyuncular nedeniyle bu kararın uygulanamaz olduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinin bu konunun makul bir sürede kulüplerin de fikirleri alınarak makul bir sayıya inmesine itiraz etmedikleri, üslup ve usul açısından kararı doğru bulmadıkları kaydedildi.