Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi kendini vurduTrabzonspor için en uzun 90 dakikalardan bir tanesiydi dün geceki maç… Geçen hafta Başakşehir’in mağlup olduğu haftada Denizlispor’a yenilince matematiksel olarak olmasa da kafalarda ‘bu iş artık bitti’ düşüncesi doğmuştu bir kere. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 12’inci dakikada Sörloth ile öne geçti. Ekuban’ın pasını iyi değerlendiren Norveçli golcü kaleci Ertuğrul’u geçerek topu filelerle buluşturdu: 1-0. Konyaspor’u puan için umutlandıran gol ise ilk yarının son bölümlerinde geldi. 42’de Ömer Ali’nin soldan ortasını iyi değerlendiren Bajic, düzgün bir kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirleyen isim oldu: 1-1.



> Şok üstüne şok

İkinci yarıya yüklenerek başlayan bordo-mavililer aradığı golü 56’da buldu. Ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandıran Sörloth, kendi kazandırdığı penaltıda fileleri bir kez daha sarstı: 2-1. 61’de Guilherme’nin sağdan ortasını iyi değerlendiren sürpriz golcü Novak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 81’de kazanılan frikikte topun başına geçen Shengelia harika bir vuruşla farkı bire bindirdi: 3-2. 88’de Shengelia’nın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Skubic karşılaşmanın Skubic skoru dengeledi: 3-3. Maçta son sözü ise 90+1’de Thuram söyledi ve Konya 3 puanı alan taraf oldu: 4-3. > Uğur Aktan



22 MİLYON STERLİN

Sörloth’a çılgın teklif

İngiliz Daily Mail gazetesi, Trabzonspor’un Crystal Palace’tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için İngiliz ekibine 22 milyon sterlinlik bir teklifte bulunacağını iddia etti. Sörloth dün akşam attığı gollerle ligdeki gol sayısını 23’ye çıkardı.



Taraftarlar öfkeli

Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon ilk defa takımlarına uğurlama töreni düzenlemedi. Taraftarlar maçın 4-3 kaybedilmesinden sonra stadın önüne gelerek Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’i istifaya davet etti.



İnanınca oluyor

Çok önemli bir galibiyet alan ve ligde kalan Konyaspor’da futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, “Geçen hafta Başakşehir önünde, bu hafta Trabzon önünde müthiş geri dönüş yaptık. İnandığınız zaman oluyor” dedi.



TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 30 PUAN KAYBETTİ

Kendi kendini vurdu

Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu futbolla takdir topladı ama öne geçtiği maçlarda skoru tutamama hastalığına bir türlü çare bulamadı. Bordo-mavililer dünkü mağlubiyetle birlikte ligde öne geçtiği maçlarda tam 30 puan kaybetti. Karadeniz Fırtınası kolayca elde edeceği şampiyonluğu elleriyle Başakşehir’e teslim etmiş oldu. Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, “80’e kadar 3-1 galipsiniz ve sonrasında 4-3 kaybediyorsunuz. Bu seviyede bu kadar çok bireysel hata olacaksa maalesef kaybediyorsunuz. Bu seneki hedeflerimizden biri şampiyonluktu. Bu konu hakkında taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Türkiye Kupası finalimiz var. İnşallah onu kazanarak sezonu kupayla kapacağız” ifadelerini kullandı.

