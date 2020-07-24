Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ile oynanan derbide yer almayan Luiz Gustavo’nun takımdan ayrılmak için fırsat kolladığı iddia edilmişti. Uzun süredir parasını alamadığı için rahatsızlık duyan Brezilyalı yıldızın yurt dışına transfer olmayı istediği belirtilmişti. Şimdi de Fransa’dan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un yıldız oyuncuya talip olduğu ifade edildi. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’equipe, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lyon’un yeni sezonda Luiz Gustavo’yu kadrosunda görmek istediğini, ilk hedefinin Brezilyalı yıldız olduğunu yazdı.

> Gitmek istiyor

Marsilya’yı çalıştırdığı dönemde 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla birlikte görev yapan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia’nın Brezilyalı yıldızı özellikle istediği vurgulandı. Ancak bu transferde en büyük problem Gustavo’nun Fenerbahçe’den kazandığı yıllık 2,7 milyon avroluk ücret. Lyon Başkanı Aulas, Rudi Garcia’nın talebine rağmen Gustavo’nun maliyeti nedeniyle transferinin kolay olmayacağını düşünüyor. Sarı-lacivertli takımda mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Luiz Gustavo’nun Lyon’un teklifinin resmiyete dökülmesini beklediği, Fransa’ya dönmek için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

Bakasetas harekâtı

Hücuma dönük orta saha arayan Fenerbahçe, Alanyaspor’un Yunan 10 numarası Tasos Bakasetas’ı gündemine aldı. Bakasetas’ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022’de sona eriyor. Alanyaspor’un başarısında kilit rol oynayan 27 yaşındaki futbolcu için sezon bitiminde Alanyaspor ile temasa geçilecek. Sarı-lacivertliler Bakasetas transferini bonservis ve oyuncu takasıyla bitirmeyi hedefliyor.

> Bulut önerdi

Bakasetas bu sezon Alanyaspor formasıyla ligde 8 gol ve 4 asistle mücadele etti. Alanyaspor’un Bakasetas için 5 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Serie A ekiplerinden Fiorentina da Yunan oyuncuyu transfer etmek istiyor. Önümüzdeki sezon takımın başına geçeceği konuşulan Erol Bulut’un, Bakasetas için sarı-lacivertlilere öneride bulunduğu öğrenildi.

Kocaman fark var

Fenerbahçe 2018-19 ve 2019-20 sezonunda dört farklı teknik adamla (Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ve Tahir Karapınar) çıktığı 34 deplasman maçında sadece 32 puan toplayabildi. Kanarya, 2017-18 sezonunda Aykut Kocaman bir sezonda dış sahada 35 puan toplamıştı.

Bonservisi 8 milyon

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luiz Gustavo için 8 milyon avro istiyor. Sarı-lacivertliler istediği bonservis geliri verilirse hem Gustavo’dan kâr elde edecek hem de yüksek ücretinden kurtulacak.

Sloukas ayrıldı

Koç Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko’da yaprak dökümü sürüyor. Potada yeniden yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, Olimpiakos ile anlaşmaya varan Kostas Sloukas’la yollarını ayırdığını açıkladı. Sloukas’ın Yunan ekibine 2+1 senelik imza attığı belirtildi.

LİGİN SON MAÇINDA

Gol silahı Allahyar

∂ Vedat Muriç’in kart cezalısı, Mevlüt Erdinç’in de sakatlığı sebebiyle oynamayacak olması yüzünden Ç. Rizespor maçında forvette İranlı genç golcü Allahyar görev yapacak. Sivasspor ile oynanan karşılaşmada göze batan İranlı oyuncuyla teknik heyet de yakından ilgileniyor.

Parayı getiren Muriç'i alır

Fenerbahçeli Vedat Muriç'e son olarak West Bromwich talip olurken, birçok İtalyan ve İngiliz kulüpleri de âdeta kapı aşındırıyor. Kulüpten menajerlere, "Bonservisi 20 milyon avro. Parayı veren Muriç'i alır" cevabı veriliyor. Öte yandan Beşiktaş maçında kırmızı kart gören oyuncuya PFDK'dan iki maç ceza geldi.