2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Sinop Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 52. dakikada Ana-Maria Crnogorcevic attı. Türkiye'nin golü ise 79. dakikada Selen Gül Altunkulak'tan geldi.

3-0'lık Malta ve 1-0'lık Kuzey İrlanda galibiyetlerinin ardından Zürih'te İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılarımız, dördüncü maçından beraberlikle ayrıldı.

BİR SONRAKİ RAKİP KUZEY İRLANDA

Kadın A Millî Takımımız, yarın kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan Millîlerimiz, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. Ay-Yıldızlılarımız, puan sıralamasına göre 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur play-off karşılaşması oynayacak.

