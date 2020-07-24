Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor'da teknik direktör arayışı devam ediyor. Trabzon'un efsanesi Şenol Güneş'in millî takımda yardımcılığını yapan Bayram Bektaş, sürpriz bir şekilde görevinden ayrılırken genç teknik adamın bordo-mavili yönetimin gündemine gelen isimlerden biri olduğu öğrenildi. Bir dönem Fatih Terim'in millî takımdayken yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nu Galatasaray'a gönderdiği gibi Şenol Güneş'in de Trabzonspor'a Bektaş'ı tavsiye ettiği iddia edildi.

> Bektaş: Teklif almadım

Ancak yönetimin hoca adayları arasında hâlâ bir numaralı ismin Avcı olduğu biliniyor. İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'nin de teklifte bulunduğu Avcı'nın, İzmir ekibini Trabzonspor için beklettiği öğrenildi. Diğer taraftan Trabzonspor'dan resmî bir teklif almadığını belirten Bayram Bektaş "Kariyerime Süper Lig ya da yurt dışında devam edeceğim. Şenol Hoca'mdan müsaade istedim, kararıma saygı duydu. Trabzonspor'dan bir teklif almadım" dedi.

HAKEM BELLİ OLDU

Kupa finali Palabıyık'ın

∂ Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek. Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.