Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’a bayram müjdesi Maicon’dan geldi. Sarı-kırmızılıların en-Nasr’a kiraladığı oyuncu, yıllık ücretini indirmek isteyen Arabistan ekibi ile yaptığı görüşmelerin tıkanması üzerine geçtiğimiz gün soluğu İstanbul’da almıştı. Bonservis bedeli ödemeden Maicon’u renklerine katmak isteyen en-Nasr, bu rest karşısında şaşkına döndü. Maicon transferin sonuçlanması için ‘Kulübümün belirlediği bonservis miktarında anlaşıldıktan sonra görüşmelere devam ederim’ demesi üzerine Suudlar oyuncunun el-Hilal’e kaptırılma ihtimalini düşünerek yeniden Galatasaray’la masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, en-Nasr takımının yetkilileriyle 3 milyon avroya anlaşırken, Maicon ile de pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak.