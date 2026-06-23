Kuraklık alarm vermişti! 1 yılda yüzde 85 doldu: Hayvanların su kaynağı Sazlık Göleti yeniden yeşerdi
Kırklareli'nde kuraklık alarmı veren Sazlı Göleti’nde son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.
- Göletin doluluk oranı yağışlarla yüzde 85'e ulaştı.
- Bölgede etkili olan ilkbahar yağışları sonrası göletin su seviyesi arttı.
- Çevredeki besiciler gölü yeniden kullanmaya başladı.
- Geçen yıl haziran ayından itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle göletin su seviyesi düşmüştü.
- Kuraklık nedeniyle gölde su çekilen bölgelerde çatlaklar oluşmuş ve göl kuruma noktasına gelmişti.
Kırklareli'nde merkeze bağlı İnece beldesinde bulunan, geçen yıl kuraklık alarmı verilen Sazlık Göleti’nde sevindiren bir gelişme yaşandı.
YÜZDE 85 DOLULUK
Geçen yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına gelen gölün doluluk oranı yağışlarla yükseldi. Bu oran kayıtlara yüzde 85 olarak geçti.
SU SEVİYESİ YÜKSELİŞTE
Bölgede etkili olan ilkbahar yağışlarının ardından göletin su seviyesi artmaya başladı. Çevredeki hayvan otlatan besiciler, gölü yeniden kullanmaya başladı.
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NE OLMUŞTU?
Kırklareli'ndeki merkeze bağlı Karakoç köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan Sazlık Göleti’nin su seviyesi, geçtiğimiz yıl hazirandan itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başlamıştı.
Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşmuş kuraklık nedeniyle göl kuruma noktasına gelmişti. Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar ölmüştü. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.