Kırklareli'nde kuraklık alarmı veren Sazlı Göleti’nde son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde merkeze bağlı İnece beldesinde bulunan, geçen yıl kuraklık alarmı verilen Sazlık Göleti’nde sevindiren bir gelişme yaşandı.

YÜZDE 85 DOLULUK

Geçen yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına gelen gölün doluluk oranı yağışlarla yükseldi. Bu oran kayıtlara yüzde 85 olarak geçti.

Kuraklık alarm vermişti! 1 yılda yüzde 85 doldu: Hayvanların su kaynağı Sazlık Göleti yeniden yeşerdi

SU SEVİYESİ YÜKSELİŞTE

Bölgede etkili olan ilkbahar yağışlarının ardından göletin su seviyesi artmaya başladı. Çevredeki hayvan otlatan besiciler, gölü yeniden kullanmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Kırklareli'ndeki merkeze bağlı Karakoç köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan Sazlık Göleti’nin su seviyesi, geçtiğimiz yıl hazirandan itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başlamıştı.

Kuraklık alarm vermişti! 1 yılda yüzde 85 doldu: Hayvanların su kaynağı Sazlık Göleti yeniden yeşerdi

Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşmuş kuraklık nedeniyle göl kuruma noktasına gelmişti. Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar ölmüştü. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.

Kuraklık alarm vermişti! 1 yılda yüzde 85 doldu: Hayvanların su kaynağı Sazlık Göleti yeniden yeşerdi

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