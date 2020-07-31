Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya varan F.Bahçe'nin bu konudaki resmî açıklamayı bayram sonrasında yapması bekleniyor. Genç teknik adam yardımcılarını da belirledi. Alanya'da analist olarak görev yapan İbrahim Kemal Menderes ve kondisyoner Pantelis Panteloupolous'u yanında götürmek isteyen Erol Hoca, F.Bahçe'nin sayılı antrenör getirme isteğini kabul etti. Sarı-lacivertli yönetimden üçüncü kişiye onay çıkarsa bu ismin Mehmet Yozgatlı olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un futbol koordinatörlüğü için haftalar öncesinden anlaşmaya vardığı teknik adamlardan birisi olan Yalçın Koşukavak da dün Altay'daki görevinden istifa etti ve gün sayıyor. Bulut, atacağı imzayla birlikte tam 21 yıl sonra sarı-lacivertli takıma dönmüş olacak. Bu arada F.Bahçe'nin Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.