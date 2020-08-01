Özellikle finali Vefa Stadında kurulan dev ekrandan izleyen Karagümrük büyük bir coşkuyla semtine yürüdü. Meşaleler yakan taraftar zafer şarkıları söyledi.
> Bize inanmadılar!
Başkan Süleyman Hurma, tutkularının peşinden gittiği için mutlu olduğunu vurgulayarak “Süper Lig’e büyük bir renk katacağız. ‘Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak’ demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız” dedi.
Yiğitlere kutlama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’daki suskunluğunu Karagümrük’le bozdu. Bahçeli, “Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Karagümrük yanıyor
Dile kolay! Tam 36 yıl. TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük’te büyük bir sevinç var.
Özellikle finali Vefa Stadında kurulan dev ekrandan izleyen Karagümrük büyük bir coşkuyla semtine yürüdü. Meşaleler yakan taraftar zafer şarkıları söyledi.
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