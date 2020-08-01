Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle finali Vefa Stadında kurulan dev ekrandan izleyen Karagümrük büyük bir coşkuyla semtine yürüdü. Meşaleler yakan taraftar zafer şarkıları söyledi.



> Bize inanmadılar!

Başkan Süleyman Hurma, tutkularının peşinden gittiği için mutlu olduğunu vurgulayarak “Süper Lig’e büyük bir renk katacağız. ‘Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak’ demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız” dedi.



Yiğitlere kutlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’daki suskunluğunu Karagümrük’le bozdu. Bahçeli, “Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.