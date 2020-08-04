Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğu Başakşehir’e kaptıran ve Hüseyin Çimşir’le yollarını ayıran Trabzonspor, önümüzdeki sezon için takımı Eddie Newton’a emanet etti. Bordo-mavililere Türkiye Kupası’nı kazandıran İngiliz teknik adamın ilginç bir hayat hikâyesi var. Chelsea’de dokuz yıl top koşturup dört kupa kazanan Newton, efsane olduğu kulüpte yllarca yardımcı antrenörlük yaptı. Sabırla sıranın kendisine gelmesini bekledi ancak bu beklentisi bir türlü gerçekleşmeyince de yeni maceralara yelken açtı. Irkçılıktan ve ayrımcılıktan yakınan Eddie Newton, Trabzonspor’u seçme sebebini ve İngiltere’deki durumu Sky Sports’a anlattı.

> Chelsea kalbimde…

Birinci adam olarak bir türlü kendisine şans verilmediğini söyleyen Newton “Maalesef bunun için şansımın çok az olduğunu gördüm. Gerçek şu ki, başka bir ülkeye taşındım ve daha fazla fırsat olduğunu hissettim. Premier Lig’in altına ya da üstüne bakın; rakamlar yalan söylemez. Bu benim fikrim değil. Ligde çok az siyah menajer var, bu yüzden rakamlar yalan söylemiyor. Şimdi bana verilen şansı kullanmak zorundayım, yoksa belki benim için asla olmayacak. Chelsea’den ayrılmak büyük bir karardı ama doğru olanı buydu. Chelsea’nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri olduğu bir gerçek” dedi.

> İyi bir eş iyi bir baba…

Türk vatandaşı Zeliha Kılıç ile evlenen ve yıllar önce Müslümanlığı seçen 48 yaşındaki Eddie Newton, huzuru bulduğunu söylerken konuyla ilgili olarak bir röportajında “İslamiyet beni iyi bir eş, iyi bir baba ve mesleğinde iyi bir adam olmam için harika bir rehber oldu. Dört harika çocuğum, sevdiğim bir eşim var ve bunlar bana dinimin bir lütfu... İslamiyet sayesinde yaptığım her işe daha saygı duymayı ve daha iyi odaklanmayı öğrendim. Allah’ın bana verdikleri sayesinde güzel bir kariyer yapıyorum. İslamiyet bana ne kadar kısmetli ve şanslı biri olduğumu hatırlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Chelsea kutladı

Chelsea’da dokuz yıl futbolcu, yedi yıl da antrenör olarak görev yapan Eddie Newton’a eski kulübünden kutlama mesajı geldi. Chelsea’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirilen Eddie Newton’u tebrik ediyoruz. İyi şanslar Eddie!” ifadeleri kullanıldı.

Dört kupa kazandı

Eddie Newton, Chelsea’de futbolcu olarak 4 kupa sevinci yaşadı. Newton, 214 maça çıktığı mavi-beyazlı takımla birer kez UEFA Süper Kupa, UEFA Kupa Galipleri Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu elde etti. Dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 29 yaşında futbolu bıraktı. Ayrıca Mavilerde Di Matteo’nun yardımcısıyken Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası’nı havaya kaldırdı.

KİMLERİ BULDU?

Yıldız avcısı Newton

Chelseade çalışırken Eddie Newton’ın bulup izlediği bazı isimler dikkati çekiyor.

∂ Mohamed Salâh

∂ Kevin De Bruyne

∂ Romelou Lukaku

∂ Ryan Bertrand

∂ Oriol Romeu

∂ Daniel Sturridge

∂ Thorgan Hazard

KİMLERLE ÇALIŞTI?

Ustaların sağ kolu

Eddie Newton, Chelsea’deyken dünyanın en önemli hocalarına yardımcılık yaptı. İşte o isimler:

∂ Carlo Ancelotti

∂ Jose Mourinho

∂ Mourizio Sarri

∂ Di Matteo

∂ Guus Hiddink

∂ Andre Villas Boas