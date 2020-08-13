Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un antrenörlüğe başlamasında önemli rol oynayan ve Bulut'un içinde yer aldığı ilk iki teknik heyetin birinci adamı olan Özcan Kızıltan sarı-lacivertli takımın yeni hocasını değerlendirdi. İşte Kızıltan’ın açıklamalarından öne çıkanlar; Erol Bulut çok uzun süredir tanıdığım ve sevdiğim bir kardeşim. Futbol oynadığı dönemde de birlikte çalışma niyetim olmuştu ve kendisini Malatya'ya transfer etmek istemiştim ama o dönem olmamıştı. Antrenör olarak birlikte çalışmamız Kartalspor’da oldu. Hem insan olarak hem de antrenör olarak çok kaliteli birisi.

> Bağlantıları çok iyi

Avrupa futbolunu çok yakından takip eden ve sürekli kendisini geliştiren biri. Avrupa'da lobisi oldukça güçlü. Daha önce uzun yıllar Yunanistan, Ukrayna ve Almanya'da futbol oynadı. Futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşları şu an birçok üst düzey takımda yöneticilik yapıyor. Oldukça güçlü bağlantıları var ve bu durum limit problemi yaşayan Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir unsur olacak. Mesela Alanya’ya Siopis ve Bakasetas onun aracılığıyla geldi. Fenerbahçe'ye de böyle faydalı oyuncular getireceğini düşünüyorum.

> Kompakt bir anlayış

Fenerbahçe'nin gelecek sezon Erol Hoca yönetiminde kompakt bir anlayışa sahip olacağını düşünüyorum. Hücumu da savunmayı da birlikte yapan, topu kazandığı anda kaleye yönelen ve üçüncü bölgede çoğalan bir takım oluşturmaya çalışacaktır. Göreceksiniz Fenerbahçe ligin en çok koşan ve fiziki olarak en iyi durumdaki takımlarından biri olacak. Ben Erol Hoca’nın oyuncularını kendi oyununa ikna ederek çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Tabii ki oyuncu grubunun da teknik direktöre inanması ve güvenmesi gerekir. Camia inansın ve desteklesin, Erol Bulut bunu başaracak.

Lemos’u sattık!

∂ Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez, Uruguaylı stoperleri Mauricio Lemos'un transferi için Fenerbahçe'yle el sıkıştıklarını belirterek “Transferin bitmesine çok az kaldı. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanmış olur”' dedi.

Kariyerim için büyük bir adım

F.Bahçe'nin yeni transferi Filip Novak dün ilk idmanına çıktı. FB TV'ye konuşan Çekyalı isim “Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Kariyerim için büyük bir adım attım. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım, sahaya çıkmayı bekliyorum” dedi.

HANEDAR HAKKINDA...

Suç duyurusu

∂ Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, haberleşmenin gizliliği ihlal edildiği (WhatsApp yazışmaları) gerekçesiyle Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Asmir operasyonu

Fenerbahçe geçen sezon başında da gündemine gelen Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic’le anlaşma sağladı. Yeni sezonda, başarılı kurtarışları kadar hatalarıyla da gündeme gelen Altay’ı yedek oturtmayı planlayan sarı-lacivertliler, Harun Tekin’le yolları ayırıp 1 numaralı formayı Bosna Hersek Millî Takımı’nın kalecisine teslim edecek. 33 yaşındaki Begovic’le anlaşan Fenerbahçe’nin Bournemouth’la da prensipte el sıkıştığı öğrenildi. Portsmouth’ta başlayan kariyerini son yıllara kadar İngiltere’de sürdüren Begovic, 2015’te 11 milyon avroya Stoke City’den Chelsea’ye transfer olmuştu. Maviler’in 2017’de Bournemouth’a sattığı Bosnalı eldiven 2019-2020 sezonunun başında Karabağ’a devre arasında ise Milan’a kiralanmıştı.

İKİNCİ İSTİFA

Özsoy bıraktı

∂ F.Bahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada istifanın kabul edildiği belirtildi. Daha önce de Metin Şen yönetimdeki görevini bırakmıştı. Semih Özsoy'dan sonra basketbol şubesinin başına getirilecek ismin kısa sürede açıklanması bekleniyor.