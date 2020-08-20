Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Bernard Mensah transferiyle Galatasaray'a büyük bir çalım atan Beşiktaş, rakibine bir darbe daha vurmaya çalışıyor. Bu defa hedefteki isim Mario Lemina. Geçen sezon Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Gabonlu orta saha oyuncusunun arası sarı-kırmızılılarla bozuldu. Kiralık sözleşmesi bitmesine rağmen yönetimden teklif gelmemesinin yanı sıra, yönetimin Mensah'ı peşinden koşmasına kızdığı için Galatasaray'ı sosyal medyadan takipten çıkaran Lemina "Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum" mesajı da geçti. Gabonlu yıldızın bu durumu üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Lemina'nın menajeriyle temas kuran siyah-beyazlı idareciler, ilk etapta umduğunu bulamadı.



> Çebi'den talimat

Başarılı oyuncunun yıllık ücretinin 2 milyon avro olmasının yanı sıra, bonservisinin bulunduğu Southampton'un da 1 milyon avroluk kiralık ücreti istemesi işi yokuşa sürdü. Buna rağmen Beşiktaş kanadı transferden vazgeçmiş değil çünkü Lemina'nın isteği Kara Kartal'da top koşturmak. İstanbul'da çok mutlu olduğu için ayrılmak istemeyen Gabonlu futbolcu, Galatasaray'a olan kızgınlığından dolayı da Beşiktaş'a transferini istiyor. Yönetim de bu durumu fırsat bilerek yıllık ücret konusunda indirim pazarlıklarına devam edecek. Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Galatasaray'ın aradan tamamen çekildiğini öğrenmesi üzerine kurmaylarına transfer için talimat verdiği öğrenildi.



PAOK’A BİLENİYORLAR

PAOK maçına bilenen Beşiktaş, dünkü antrenmanda dar alanda çift kale, çabuk oyun, tek pas ve 3’e 3 oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Yarım sahada değişmeli çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona eren ve hırslı geçen idmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de kenardan takip etti.



Şifresiz yayın

Paok maçına İtalyan hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle önümüzdeki salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Öte yandan Bakan Kasapoğlu, taraftarın “şifresiz yayın” çağrısına duyarsız kalmadıklarını ve karşılaşmanın Kanal D’den yayınlanacağını duyurdu.