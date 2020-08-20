Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın patronu “Biz, bizi isteyenle beraber oluruz. Parasal tuzaklara düşmemeye özen gösteririz” ifadesini kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, erkek voleybol takımının imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfere yönelik sorulara sitem eden ve “Lansman yapıyoruz, adam 60 milyon TL para vermiş, millet, ‘Ali ne olacak, Veli ne olacak’ diyor. Cevap veriyorsun, ‘Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor’ diyorlar. Cevap vermiyorsun, ‘Konuşacak bir şeyi yok’ diyor. Herkes kendi destanını yazar. Biz Galatasaray olarak 49 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz, bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız” dedi. Cengiz limit artırımına değil kurallara uyulmamasına karşı olduklarını söyledi.



> Maddiyat değil kariyer

Cengiz “İki buçuk sene oldu. 550 milyon verginin 300’ünü ödedik. Başkaları da benim gibi rakam versin istiyorum, kimse rakam vermiyor” derken limit söylemleriyle ilgili idam edildiğini belirterek “Şöyle deniyor, ‘Yarın senin de başına gelir’. Çulsuz diyor. Öbürü daha zengin diyor. İsim vermiyorum. Bir insanı zenginliği ile övüyorsanız, onun önünde eğiliyorsanız, daha zengin biri geldiğinde yere yapışmanız gerekir. Kariyer, maddiyatın önünde olmalı. Biz düşersek cezamızı çekeriz. Çocuklarımıza bunu vermezsek tehlikeli, kırılgan bir kuşak oluştururuz” diyerek sözlerini tamamladı.



Koç’a sitem etti

Voleybolcuların imza törenine katılan Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç için “Sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar. Bedava tedavi görmüşüm (!) Ali Bey’in bu konuda yalanlama yapmasını isterdim. Allah beni öyle bir duruma düşürmesin. Biz gerektiğinde kafamıza sıkıp, gitmesini biliriz” dedi.



CUMHURBAŞKANI’NA METHİYE...​

Erdoğan, bizim için büyük şans

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili “Bir saati aşkın görüştüm. Cumhurbaşkanı’mızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, anlatıyor ki, kalıyorum. Müthiş hâkim. Galatasaray için değil, rakiplerimizi, dünyayı izliyor. Bu, bizim için şans. Yiğidi öldürün hakkını inkâr etmeyin. Türk sporuna müthiş destek veriyor. Cumhurbaşkanı’ma geçmiş dâhil, bugün dâhil Türk sporu adına teşekkür ederim” diye konuştu.