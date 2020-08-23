Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Son iki sezon yeni yapılanmalara rağmen istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte farklı bir vizyon çalışmasında. Eski isimleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e tekrar kavuşan Trabzon’la yolları ayrılan Filip Novak ile Jose Sosa’yı alan, Sivas’tan Mert Hakan Yandaş takviyesi yapan, Sinan Gümüş’le anlaşan sarı-lacivertliler dört bölgeye daha transfer yapacak. O bölgeler de stoper, sağ kanat, sağ bek ve forvet. Sağ kanat konusunda öne çıkan isim Roma’da forma giyen Arjantinli Diego Perotti. 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllığına söz kesildi.

> Sıkı görüşmeler

Stoper konusunda ise öncelik Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’da forma giyen Marcel Tisserand. Yirmi yedi yaşında 1,90 boyundaki Kongolu stoper için kulübüyle görüşmelere başlandı. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor. Forvet düşüncesine gelirsek... Vedat Muriç Lazio için gün sayarken yerine düşünülen isim ise Valencia’da forma giyen Fransız golcü Kevin Gamerio. Sarı lacivertliler bir sene daha mukavelesi olan 33 yaşındaki golcüyü bonservis bedeli ödemeden alma niyetinde. Tecrübeli golcünün menajeriyle de temasa geçen F.Bahçe yönetiminin futbolcuya önerdiği ücret ise bonuslarla birlikte senelik 2,5 milyon avro.

TOLGA TAKIMDA KALDI

Ciğerci ile bir sezon daha

Fenerbahçe Kulübü, yönetimle para konuşmayan ve her zaman fedakârlığa hazır olan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1yıl daha uzattı. Dün sağlık kontrolünden geçen yıldız oyuncu, ardından takımın kampına da katıldı.

ALTAY BAYINDIR:

Tek ihtiyaç şampiyonluk

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır da konuştu. İşte öne çıkan sözleri: Şu anda herkesin ihtiyacı olan tek şey de Fenerbahçemizin bu sezon şampiyon olmasıdır. Şampiyonluğu herkes çok özledi. Bunun için çok çalışmamız, hırsımızı hep en yüksekte tutmamız gerekiyor. Bir takımın başarısında bana göre en önemli anahtar birlikteliktir. Erol Hoca müthiş bir insan, oyunculara karşı tutumu, saha içi ve saha dışı konuşmaları gayet olumlu yönde. Birlikteliği sağlamaya çalışıyor.

Caner Erkin'e göre Fenerbahçe...

Aşk ve sevgi

Kanarya’nın yeni transferi Caner Erkin dün basının karşısına çıktı. Topuk Yaylası’ndaki kampta açıklamalar yapan tecrübeli isimden öne çıkanlar şöyle;

∂ Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım. Fenerbahçe'den başka teklif de almak istemedim.

∂ Ben kendime yeni transfer demiyorum çünkü buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım.

∂ Futbolu bıraktıktan sonra da uzun seneler Fenerbahçe’deki hayatıma devam etmek isterim.

∂ Futbola sol açık olarak başladım ve Filip Novak ile önlü arkalı oynayabiliriz hocamızla konuşacağız.

∂ Avrupa’da oynamaktan ziyade F.Bahçe’de Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’nde başarıyı tercih ederim.

∂ Annem yoğun bakımdayken Kadıköy’de ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de buna çok kızdım.

∂ Fenerbahçe benim için bir sevgi, aşk, tuttuğum takım. Sonuçta tekrar buluştuk ve taraftarı olduğum takımdayım.

Tamer Güney vefat etti

Daha önce Fenerbahçe'nin altyapısında koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında ise bir süre A Takım hocası olarak çalışan Tamer Güney vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.