Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. TFF, işi gücü bıraktı o koltuğa birini arıyor. Ben de teklifimi yapayım. Yabancı MHK Başkanı son yıllarda Avrupa futbolunda çok moda. İtalyan Gianluca Rocchi, bu sene hakemliği bıraktı. İtalya’nın “elit kategori” hakemiydi. Kulüplere ve medyaya MHK’ları beğendirmek kolay değil. Rocchi’nin yanına birkaç genç Türk kurul üyesi konulabilir. Ne dersiniz? Belki herkese eşit mesafede bir MHK Başkanı’mız olur! Ancak yapmak istemezsiniz de engeliniz çok. Neden mi? Önce kulüpler istemez! Sonra; işine karıştığınız anda deşifre olursunuz. Ulaşmak istediğiniz de ulaşamazsınız. Denemesi bedava…

İşte Avrupa'dan bazı örnekler:

ÜLKE MHK BAŞKANI

Yunanistan Mark Clattenburg (İngiliz)

Romanya Kyros Vassaras (Yunan)

Belçika David Elleray (İngiliz)

Rusya Viktor Kassai (Macar)

Ukrayna Luciano Luci (İtalya)

Azerbaycan Fritz Stuchlik (Avusturya)