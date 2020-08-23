Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında iç karartıcı bir tablo ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi, mevcut kadrodaki futbolcuların maliyetlerinin çok fazla olduğunu belirterek "İndirim konusunda yüzde 99 olumsuz cevap aldık. Sadece Necip Uysal 'Feda' dedi. İndirim veya yolları ayırma taleplerimiz yeterli gelmedi. Suçlamıyoruz ama 'Bir daha böyle bir kontratı hayatımız boyunca bulamayız, biz buradayız' cevabını verdiler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. İki yıl daha böyle devam edecek. Harcama limitimiz 30 milyon avrolara indi. Ayrılan topçuların yerine yenilerini koyma şansımız yok. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız, ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

> İşimiz zor

Transfer limitlerinin oluşturduğu yük ve sıkıntının devam ettiğini söyleyen siyah-beyazlıların patronu "İndirim yapmadıkları müddetçe, yeni arkadaşlara yer açmamız mümkün görünmüyor. Bu bir handikap. Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem yok. Bunu realize edeceğime inanıyorum. 3 milyon avroluk bir futbolcuyu gönderince üç futbolcu almak gibi bir zorunluluğumuz var. İşimiz zor. Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Bu sebeple Sergen Hoca'mızdan destek istedik. Doğru söylemleri var. 'Altyapıdan futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' diyor. O da çok haklı" sözlerini kullandı.

BORÇ AÇIKLANDI:

3 milyar 301 milyon lira

∂ Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı. Divan Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" dedi. Siyah-beyazlı kulübün şubat ayında toplam borcunun 3 milyar 78 milyon 902 bin 925 lira olduğu açıklanmıştı.

Atakan Üner Kara Kartal’da

Beşiktaş Kulübü, Altınordu’nun forveti Atakan Üner’i renklerine bağladı. Oyuncu ile dört yıllık mukavele yapılırken İzmir ekibine 150 bin avro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Ayrıca bir sonraki satıştan Altınordu’ya yüzde 15 pay verileceği ifade edildi.

PAOK'A MESAJ:

Biz cesuruz

∂ PAOK maçı öncesi gerilen ortam konusuna da değinen Ahmet Nur Çebi, "Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız. Oradaki oyunlardan korkutularak üzerimizde bir baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaşız, cesuruz. 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize bir şey olursa da arkamızda daha çok var. Hallederler" dedi.

Şut istiyorum!

∂ Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Dünkü çift kale maçta oyuncularına şut uyarısı yapan Sergen Yalçın "Müsaitken kaleye vurmuyorsunuz. Gereksiz yere topu çevirmeyin, şut çekin" diye bağırdı.