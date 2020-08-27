Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, vefat eden personelleri Mehmet Duru (51) için taziye mesajı yayımladı.
Ebu Bekir Kayhan, ‘’Yıllarını Malatya futboluna hizmet ederek geçiren malzemeci ve çim bakımcısı olarak çalışan, daha sonrada İl Müdürlüğümüzde Sürekli İşçi kadrosunda Atletizm sahamızdan sorumlu personelimiz Mehmet Duru, Korona virüse yenik düşerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendim. Personelimiz Mehmet Duru'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.
51 yaşında koronaya yenildi
27.08.2020 - 12:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Mehmet Duru, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, vefat eden personelleri Mehmet Duru (51) için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Mehmet Duru,koronavirüs,
727588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/727588.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020
Sivasspor - Alanyaspor
13.09.2020
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020
Rizespor - Fenerbahçe
13.09.2020
Hatayspor - Başakşehir
13.09.2020
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.09.2020
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
13.09.2020
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor