Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dile kolay! Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü bugün İstanbul'da yapılacak. ”Türk at yarışçılığının derbisi"nde üç yaşlı 15 safkan İngiliz tayı 2 bin 400 metrelik çim pistte finişi ilk sırada görmek için koşacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ve TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global ve A Spor kanallarından da yayınlanacak. Pandemi sebebiyle koşuya seyirci alınmayacak. En iyi derecenin 2.26.22 ile Bold Pilot’a ait olduğu organizasyonda Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey ise Mümin Çılgın (9) oldu. Üst üste kazanma rekoru ise 5 kereyle Jokey Ahmet Çelik’e ait. Bugünkü organizasyonda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olurken ikinciye 700 bin lira, üçüncüye 350 bin lira, dördüncüye 175 bin lira, beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan toplam 2 milyon 455 bin 250 lira ikramiye kazanacak.

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