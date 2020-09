Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin at yarışlarında en prestijli kupası Gazi Koşusu'nu üst üste altı defa kazanma başarısını gösteren jokey Ahmet Çelik, kırılması çok zor bir rekora imza atmanın haklı gururunu yaşıyor. Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak 1987 yılında Suruç'ta dünyaya geldiğini söyleyen Çelik, ilçenin en büyük gelir kaynağının atçılık olduğunu, dört arkadaşıyla birleşerek aldıkları bir at sayesinde bu spora adım attığını dile getirdi.



> Ben de inanamıyorum

Atlara çocuk yaşta gönül verdiğini ve 12 yaşından beri at sırtında olduğunu söyleyen Çelik bu başarıya kendisinin bile inanamadığını söyledi. Efsane jokey Ekrem Kurt’un 49 yıl önce üst üste üç Gazi zaferi kazandığını hatırlatan Çelik “Bu rekoru iki katına çıkarmışız. Böyle bir şeyi başaracağımı söyleseler inanmazdım. Benim için çok büyük bir gurur. Galibiyeti eşime, çocuklarıma hediye ediyorum” dedi.