Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bir taraftan yıldız golcüsü Sörloth için Leipzig ile pazarlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da savunmasını sağlama almaya çalışıyor. Kalede Uğurcan Çakır gibi yıldız bir kaleciye sahip olmalarına rağmen ligde kalesinde 42 gol gören bordo-mavililer arayışlarını sürdürüyor. Manuel Da Costa ve Campi’yle yollarını ayırmaya hazırlanan Karadeniz ekibi Yusuf Yazıcı’nın transferinde Lille’den alınan Edgar Lee’nin partneri olabilecek isimleri belirledi; Branislav Ivanovic ve Naldo…



> Karar Newton’un

Scout heyeti, Zenit’in 36 yaşındaki tecrübeli stoperi Branislav Ivanovic’in, takıma Durica etkisi yapabileceğini rapor ederken saha içinde takımı yönlendirebileceğinin altını çizdi. Diğer aday Naldo’nun ise yine tecrübeli olması ve uzun süredir Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynamasının avantaj olacağı ön görülüyor. Espanyol ile olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Brezilyalının bonservisi elinde. Yönetim, teknik direktör Eddie Newton’a danışarak kararını verecek. dolduracak isim olarak gösterdi.



STEVE GREAVES

Yardımcı belli oldu

∂ Trabzonspor’da geçen sezonun son haftasında göreve getirilen Eddie Newton’un yardımcısı belli oldu. Bordo-mavili takımda Newton’un yardımcılığını yeni sezonda vatandaşı İngiliz çalıştırıcısı Steve Greaves yapacak. Greaves, dün takımla ilk çalışmasına çıktı.