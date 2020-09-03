Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı iddia edilen Mevlüt Erdinç'le Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra 33 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Hurma, Mevlüt'e şartlarını iletti. Golcü futbolcu, Süleyman Hurma'nın şartlarını kabul etti ve Karagümrük'e 'evet' dedi. Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün önümüzdeki günlerde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.
Mevlüt Erdinç, adım adım Karagümrük'e
03.09.2020 - 16:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ile yolları ayrıldığı iddia edilen golcü futbolcu Mevlüt Erdinç, Karagümrük'e doğru. Deneyimli futbolcu, Süleyman Hurma ile görüşerek transfere 'tamam' dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Erdinç,Karagümrük,transfer,
729267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/729267.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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P.
01
ALANYASPOR
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02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
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03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
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04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
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FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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07
FENERBAHÇE A.Ş.
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FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
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09
GALATASARAY A.Ş.
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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
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GENÇLERBİRLİĞİ
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12
GÖZTEPE A.Ş.
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0
13
HATAYSPOR
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0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
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15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
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0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
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0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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18
MKE ANKARAGÜCÜ
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Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor - Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
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A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
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0
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0
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0
02
ADANASPOR A.Ş.
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03
AKHİSARSPOR
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0
04
ALTAY
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05
ALTINORDU
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06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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BALIKESİRSPOR
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BOLUSPOR
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09
BURSASPOR
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10
ESKİŞEHİRSPOR
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11
GİRESUNSPOR
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12
İSTANBULSPOR A.Ş.
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13
MENEMEN SPOR
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OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
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15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
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16
TUZLASPOR A.Ş.
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YILPORT SAMSUNSPOR
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PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.09.2020
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020
Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020
Altay - Yilport Samsunspor
13.09.2020
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2020
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020
Menemen Spor - Altinordu
13.09.2020
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Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.